Inquietud vecinal en ses Figueretes «Después de 40 años viviendo en el barrio me planteo irme»

Explica que todas las tardes le basta con asomarse al balcón de su casa, en el cruce entre las calles Galicia y Formentera, y esperar. Es cuestión de tiempo que una nueva trifulca se vuelva a desatar en ses Figueretes. «Aquí pasa algo todos los días», narra hastiado este vecino, que prefiere no revelar su nombre, consciente de que tiene que seguir cruzándose con todas las personas que, por primera vez en cuatro décadas, le están haciendo plantearse seriamente hacer una mudanza.

Harto de la situación, ha decidido que va a grabar con su teléfono móvil y difundir todos los vídeos que recopile de las peleas frecuentes que tanto él como su familia tienen que soportar junto a su casa y que están protagonizadas «siempre por los mismos», según cuenta. La última la grabó este mismo lunes y el vídeo se puede ver en la web de Diario de Ibiza. Empujones, puñetazos, un contenedor empujado al centro de la calzada con el que está a punto de chocar un coche que pasaba por allí... Escenas a las que los vecinos se resisten a acostumbrarse, por lo que optan por una de esas dos posibilidades: tratar de denunciarlo o marcharse a vivir a otra parte.

«Estamos muy disgustados y la gente ya tiene hasta miedo. Tengo un amigo que vive justo en el portal donde se produjo esta última pelea. Ha tenido una niña, ha alquilado el piso y se ha ido porque ha dicho que su hija no va a crecer en medio de todo esto. Vecinos del barrio de toda la vida hablan de vender los pisos o alquilarlos para irse a otro sitio», cuenta. Y no se trata solo de los residentes del barrio, también los comerciantes empiezan a sufrir las consecuencias de esta degradación: «Hay dueños de negocios que dicen que están perdiendo clientela por esto porque la gente ya no quiere acercarse por aquí a comprar».

Presencia «continua» de la Policía

En cuanto a este último incidente concreto, la pelea del lunes por la tarde, desde el Ayuntamiento de Vila confirman que hasta la zona acudieron agentes de la Policía Local, pero que «a su llegada la pelea ya se había disuelto». «A continuación llegó una patrulla de la Policía Nacional, pero no fue necesaria ninguna intervención. Fue una riña leve sin consecuencias. La Policía Local está presente en el barrio de forma continua», aclaran desde el Consistorio.

«En cuanto escuchan las sirenas de la Policía los ves corriendo para todos lados. Al segundo de que haya pasado el coche policial ya están pasándose droga otra vez. Y así todos los días», reitera el vecino, que pone fecha al momento en el que aumentó la conflictividad en la zona: «Hace un año y medio, aproximadamente».

Preguntado por si los agentes transmiten alguna información sobre lo que está ocurriendo a los vecinos, su contestación es la siguiente: «A mí más de un agente me ha dicho: ‘Esto es lo que habéis votado’. Me lo han dicho tres o cuatro veces». «Yo tengo amigos árabes, pero esta gente son delincuentes y eso es lo que no queremos. Yo a toda esta gente no la había visto en la vida. Entre ellos se pelean mucho y algunos van armados con navajas», denuncia.

Temor al verano

En este sentido, la sensación es que de momento se trata generalmente de trifulcas internas, aunque «el otro día había uno que iba por la calle increpando a todas las personas mayores», según asegura. En cualquier caso, cree que lo peor está por llegar, en referencia a la temporada estival, en la que la afluencia de turistas será masiva, como cada año.

«Esto en verano va a ser un ir y venir de robos por todos lados. Yo los he visto robar carteras en la playa e irse corriendo, tanto en ses Figueretes como en Platja d’en Bossa. Van robando a los turistas y comunicándose con los móviles, sobre todo al anochecer», advierte a posibles víctimas de los ladrones.

El punto álgido de conflictos se vivió el pasado 12 de marzo, cuando se produjeron un total de tres incidentes distintos en un espacio de apenas tres horas. Ese mismo día, la concejala de Cultura y de los barrios de ses Figueretes y Puig des Molins del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, se encontraba en la zona precisamente para celebrar una reunión con los vecinos sobre la continua inseguridad.

