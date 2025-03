Aumentan un 12,5% los tratamientos del Hospital de Día oncológico

El Hospital Can Misses administró el año pasado un total de 3.888 tratamientos en su Hospital de Día Oncohematológico. Una cifra que supone un incremento del 12,5% respecto a 2023, según los datos que facilitó este martes el Área de Salud de Ibiza y Formentera. La gerencia ofreció esta información con motivo de la presentación de la mejora en la sala de espera de la zona de Oncología y Hematología. Un proyecto financiado por la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC).

Presentación de la sala de oncología de Can Misses / Marcelo Sastre

La gerencia destacó que el 70% de los tratamientos administrados en el Hospital de Día son oncológicos. De estos, 2.696 fueron quimioterapias y se calcula que el tiempo medio de espera que necesitan los pacientes de cáncer del Hospital Can Misses es de 21,6 días.

Salud ofreció estos datos en la sala de espera de Oncología, Hematología y el Hospital de Día Médico, que luce un nuevo aspecto. Esto se debe a la renovación de parte del mobiliario. Los pacientes que acudan a este espacio podrán descansar mientras esperan su turno para pasar a la consulta o a la sala de tratamientos de «20 sillas nuevas súper cómodas», afirma Elizabeth Gail Fear, nueva presidenta de IFCC, organización que ha dedicado 12.608 euros a esta iniciativa.

«Una sala de espera más humanizada que hará más llevadera la espera previa a una consulta o tratamiento». Este es el objetivo de la reforma del mobiliario, según explica Fear.

Madera de haya y tapicería acolchada vinílica sanitaria. Estos son los materiales que componen los nuevos sillones. Estos sustituyen a los tradicionales bancos de madera sin reposabrazos que hay en el resto de áreas del hospital. Además, se han instalado cinco nuevas mesitas bajas de la misma madera.

El gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, habla sobre la utilidad de esta iniciativa: «La gente que viene aquí está malita y sufre diversos dolores. Estos asientos sirven para conseguir que se sientan algo mejor». Asimismo, Garcerán agradece «el nuevo gesto generoso de IFCC con los pacientes oncológicos de las Pitiusas».

Son varias las horas que, de media, un paciente oncológico debe soportar en sus visitas. Chequeo médico, análisis de sangre, espera de resultados o revisión de la medicación, son solo algunas de las fases que integran la rutina de aquellas personas con cáncer que acuden a Can Misses para sus tratamientos. Afrontar esta dura situación con un mobiliario que garantiza una mayor comodidad, es algo que no pasa desapercibido para los pacientes. O, al menos, así lo explica el jefe de Oncología de Can Misses, Carlos Rodríguez Franco: «Esta nueva sala ha logrado crear un ambiente más cálido y agradable para nuestros pacientes. Es muy importante aliviarles lo máximo posible y, para ello, hay que mejorar su calidad». Rodríguez explica, entre risas, que con la reforma de la sala recibió «por primera vez una queja de un paciente por hacerle pasar a la consulta demasiado pronto».

Laura Bonet, enfermera referente en la unidad de Oncología de Can Misses, considera que los nuevos sillones y las mesas bajas de madera sirven «para mejorar la interacción entre los pacientes que esperan su turno». Esto «ayuda a superar el dolor causado por la enfermedad». Además, Bonet reconoce que los pacientes están «muy contentos».