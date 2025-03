Sant Antoni subvenciona la rehabilitación de fachadas de viviendas con 300.000 euros

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha concedido un total de 18 ayudas a través de la nueva línea de subvenciones para el embellecimiento y mejora de las condiciones estéticas y de conservación de las fachadas de los edificios ubicados en suelo urbano del municipio.

En total, se han destinado 300.000 euros, agotando la totalidad de la partida presupuestaria dispuesta para estas ayudas, ha informado en una nota el Consistorio. La cuantía máxima de la subvención era, en caso de edificio unifamiliar, de hasta 12.000 euros o hasta el 40% de la inversión subvencionable; mientras que, en el caso de plurifamiliares, era de hasta 2.000 euros por cada vivienda o hasta el 70% de la inversión de la actuación. En el caso de residentes con discapacidad, con cuatro beneficiarios, o con ingresos inferiores a tres veces la IPREM, con dos beneficiarios, se han contemplado ayudas con importes superiores.

La concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, ha explicado que “esta nueva línea de ayudas se ha lanzado con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía el arreglo y acondicionamiento de sus edificios, contribuyendo a embellecer y mejorar la estética urbana del municipio”. “Las ayudas han tenido una gran acogida entre la población y las mantendremos en este 2025 para que puedan sumarse más personas, ya que suponen una gran oportunidad para que puedan llevar a cabo la rehabilitación de fachadas de sus viviendas”, ha señalado Prats.

38 solicitudes

El Ayuntamiento recibió un total de 38 solicitudes, de las cuales 12 se descartaron por no aportar la documentación requerida o no cumplir con los requisitos previstos en las bases, mientras que ocho no pudieron beneficiarse por haberse agotado la partida, aunque tendrán una nueva oportunidad para solicitarla en la convocatoria de 2025.

A través de estas ayudas, se subvencionan los proyectos de conservación, reforma, rehabilitación o restauración de fachadas de bienes inmuebles en suelo urbano. Se incluyen todas aquellas actuaciones destinadas al mantenimiento de todas las condiciones estructurales y elementos de fachada del inmueble en perfecto estado de salubridad y ornamento exterior y también todos aquellos elementos e instalaciones que se consideren parte de la misma como balcones, bajantes, carpinterías o similar.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones es hasta el día 30 de septiembre de 2025. Aquellos proyectos beneficiarios de la subvención que requieran la ejecución de obras, se podrán beneficiar de una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente.