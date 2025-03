Ibiza quiere al menos un vuelo directo semanal con Estados Unidos

Con uno bastaría. Un solo vuelo directo desde Estados Unidos. Y aunque fuera semanal, se darían con un canto en los dientes. Lograrlo es muy «complejo», aunque en el departamento de Turismo del Consell no tiran la toalla y creen que lo tienen al alcance. Quizás lo consigan en el Routes Europe, una de las principales ferias especializadas en la industria de la aviación y el turismo que este año, dentro de un mes, se celebra en Sevilla. Los ibicencos persiguen ese objetivo desde que Palma inauguró hace un par de años una conexión directa con Nueva York y algunos de sus viajeros, de rebote, dan el salto desde Mallorca a Ibiza. Los hoteleros y la oferta complementaria acogen a esos turistas norteamericanos, pocos pero forrados, con los brazos abiertos porque gastan más que nadie.

El director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, explicó a este diario durante la pasada feria turística de Berlín que no cejan en ese empeño. En su departamento mantienen contactos «con Expedia y con compañías aéreas a las que les puede interesar» unir Ibiza con Estados Unidos directamente, sin escalas, pero reconoce que «no se logrará de un día para otro, pues es complicado». Le respaldan, eso sí, las compañías hoteleras estadounidenses ya implantadas en la isla (Marriot, Hyatt o Six Senses), que «también están interesadas en atraer a ciudadanos de su país», entre otras cosas porque saben que son espléndidos en el gasto: «Es un turista que no cuestiona el precio de la habitación». ¿700 euros la noche?, pues vale. Esos hoteles con sello norteamericano suponen un imán para el turista de ese país, pues les inspira confianza alojarse en marcas paisanas conocidas.

En 2023, el gasto medio realizado por un turista estadounidense durante su viaje a España ascendió a 2.024 euros, unos 800 euros más (un 60% más) que el gasto medio realizado por un turista extranjero. Por algo es tan codiciado. El responsable de Turismo de Ibiza destaca, precisamente, que se dejan un dineral «en ocio, hostelería y restauración», y que si bien «nunca será masivo, interesa mucho por esa alta capacidad de gasto».

Incentivar la demanda

Según los datos que maneja Costa, «actualmente llegan, sobre todo, directamente desde Madrid, pero también desde Londres y París. Algunos vienen desde Palma, pero no este es el principal emisor». Dada su particular forma de concebir los viajes, para un norteamericano, «pegar ese salto desde Europa a Ibiza es fácil. La isla está cerca para ellos».

El interés por mediar con Expedia se debe a que «es la mayor operadora turística de Estados Unidos y, por tanto, es un interlocutor importante», según Costa, si bien trabajan además con Booking.com y Amadeus, «los que más cuota de mercado tienen» allí. Entre otras actuaciones, les proponen intervenciones «promocionales» y «acciones» para, finalmente, «implantar un vuelo directo». Por ejemplo, «desde Nueva York, Miami o Atlanta». El objetivo que persiguen es que «a medio plazo» haya al menos esa conexión semanal: «uno de ida, otro de vuelta», lo cual supondría (al menos) una semana de estancia. Las compañías hoteleras estadounidenses asentadas en la isla también participan en esas negociaciones. «Pero somos conscientes —añade— de que programar vuelos de larga distancia es difícil, es muy complejo».

¿Qué tipo de acciones proponen? Básicamente, consisten en incrementar la demanda: «Las numerosas búsquedas con la palabra ‘Ibiza’ desde Estados Unidos ya demuestran que hay ese interés, pero es necesaria una campaña para incentivar allí esa demanda. Y si hay demanda, habrá vuelos», explica.

Para lograr ese objetivo, una comitiva del Consell de Ibiza viajará a la Feria Routes Europe, que este año se celebra en Sevilla del 8 al 10 de abril. Allí contactarán «con aerolíneas que ya conectan con España desde Estados Unidos, como Delta o American Airlines. Es el sitio ideal, pues en Routes se toman decisiones al respecto», explica Costa. Routes atrae «a una amplia audiencia de los sectores de la aviación, el turismo, la hostelería y la logística. Entre los principales participantes se incluyen planificadores de redes, representantes de aeropuertos y aerolíneas, así como altos funcionarios del sector turístico», destaca su organización. Es, básicamente, un punto de encuentro «para promover las conexiones globales y regionales», justo lo que buscan los ibicencos, que contactarán en Sevilla con «personas estratégicas».

