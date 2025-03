El Govern controlará con contadores las extracciones en 6.000 pozos legales de Ibiza

La conselleria balear del Mar y del Ciclo del Agua proyecta instalar sondas y contadores para controlar el nivel de los pozos registrados en las islas, un total de 6.000 en Ibiza. El conseller balear del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha anunciado este lunes en la rueda de prensa posterior a la Comisión de seguimiento de la mesa del agua de Ibiza, integrada por los ayuntamientos de la isla, el Consell Insular y la Comunitat Autònoma, que el Consell de Govern del próximo viernes aprobará la autorización de gasto por valor de 2,7 millones de euros para sacar adelante este proyecto.

En todo caso, la instalación de todo el sistema de monitorización de los pozos no estará listo hasta junio del año que viene, según indicó el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, quien también reconoció que el Govern balear no tiene ninguna estimación sobre cuántos pozos ilegales puede haber. Obviamente, el control sólo se hará sobre las perforadas registradas.

Los componentes de la comisión de seguimiento de la mesa del agua de Ibiza en la reunión de este lunes. / VICENT MARÍ

El conseller destacó que el monitoreo de los pozos permitirá hacer "un seguimiento más directo de los acuíferos, detectar posibles sobreexplotaciones, reaccionar ante situaciones críticas y planificar mejor el uso del agua en toda la Comunitat Autònoma". Lafuente explicó que este sistema contará con "dos elementos clave: una sondas para saber el nivel del agua y unos contadores que de forma automática transmitirán los datos, con total transparencia y eficacia, para hacer un seguimiento de un recurso tan fundamental como el agua".

Reivindicación ibicenca

Lafuente recordó que esta iniciativa parte básicamente de "la reivindicación de la mesa del agua y la sociedad ibicenca" para "controlar mucho mejor el agua".

Otro de los frentes abiertos por la Administración autonómica se centra en el incremento del consumo de agua desalada en invierno. En este sentido, el conseller dijo que se ha registrado un aumento del 7,7% de suministro a la población de agua de las desaladoras en los meses de fuera de temporada.

Esto ha permitido, según ha destacado Lafuente, que se haya dejado de explotar un volumen de 5.000 metros cúbicos de los acuíferos. Estos datos son "un buen resultado>", según Lafuente, que ha indicado que los dispensadores de agua desalada para camiones cuba están "funcionando plenamente".

Al ser preguntado sobre si los ayuntamientos tienen capacidad para aumentar el consumo de agua desalada, el conseller ha respondido que el resultado obtenido hasta ahora es "positivo". "Debemos respetar la autonomía municipal", ha dicho, al tiempo que ha señalado que hay municipios que han aumentado más que otros el suministro de agua desalada. "Algunos han disminuido sus pérdidas de la red y sus pozos o acuíferos no están tan sobreexplotados", ha justificado Lafuente.

El gerente de Abaqua, Emeterio Moles, hace un comentario al director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, durante la reunión de este lunes. / VICENT MARÍ

Tal como adelantó este diario, el conseller Lafuente también ha destacado que la prueba piloto para inyectar agua desalada en el acuífero de la zona de Can Guasch, en Santa Eulària, está dando datos «positivos» a pesar de que aún no sean definitivos. Por el momento, a razón de 2.000 metros cúbicos diarios, ya se han infiltrado un total de 67.000 metros cúbicos, lo que ha permitido subir el nivel del acuífero en siete metros. "Es un proyecto positivo que también nos aliviará en verano cuando necesitemos agua para abastecer a la población", señala.

¿Restricciones de agua en verano?

El conseller del Mar y Ciclo del Agua reconoce que, pese a las medidas adoptadas, Ibiza podría sufrir restricciones de agua el próximo verano. "No descartamos nada", ha dicho el conseller. "Vamos a hacer un seguimiento. No estamos en una situación que nos permita no temer nada", ha apuntado Lafuente. Curiosamente, la semana pasada el director general de Recursos Hídricos del Govern, Joan Calafat, descartaba, en cambio, esta posibilidad, la de que pueda haber cortes en el suministro del agua en Ibiza por la sequía.

Lafuente ha incidido en que en las últimas semanas ha llovido en Ibiza, pero "no lo suficiente". Actualmente, las reservas del subsuelo se encuentran en el 34%, en situación de prealerta por sequía. De hecho, Calafat señala que la conselleria dispone de proyecciones que apuntan a que antes del verano, Ibiza podría entrar en situación de sequía.