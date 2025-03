«Todas las empresas de transporte de Ibiza colapsan en verano»

Antes de que los más madrugadores empiecen su jornada laboral o de que los primeros turistas pongan un pie en la isla, hay en marcha una red de transporte que no para. Barcos, tráileres, camiones, furgonetas... Llevan horas en curso, repletas de material, para que las estanterías de los comercios estén repuestas día a día. El transporte de mercancías es el engranaje invisible que permite que la economía de la isla siga en movimiento y este no frena, a pesar de las dificultades a las que se enfrenta hora tras hora, no sólo por la insularidad o el tráfico en según qué meses, sino también por la falta de infraestructuras.

Para que todo llegue a su sitio a su debido tiempo, la temporada alta de los transportistas de mercancías empieza en marzo y el engranaje no para: «Empezamos a las cinco de la mañana, cuando llegan los barcos. Los repartidores entran a las siete y ayudan a descargar los camiones, y hasta las nueve no se carga ningún camión [de reparto]», detalla José Raya, presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías de la Pimeef, y propietario de Punkytrans.

Centros de logística

Esta ordenada descripción de trabajo cuenta con un problema: «Los transportistas llevan dos horas trabajando, pero no ha salido material del almacén». Esta tardanza no es culpa de los trabajadores, sino del tipo de infraestructura del que se dispone en la isla. Por este motivo, Raya aprovecha para pedir en cada reunión en la que participa que Ibiza cuente con un centro logístico y que se amplíen los polígonos industriales: «En una empresa que tenga una base logística y por un lado de su almacén tenga dos muelles en los que estén los tráileres descargando y por otro lado tenga los muelles para cargar dos camiones pequeños para hacer la última milla, tú descargas por un sitio y cargas por otro», explica Raya. En cambio, como sucede ahora: «En un sitio pequeño, si necesitas sacar un palé y lo tienes al final del almacén, igual necesitas un cuarto de hora para mover material y conseguir sacarlo», aclara.

Mal no, lo siguiente

El empresario recuerda que en verano del año pasado, el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz, estuvo en Ibiza e hizo una ruta por los polígonos industriales: «Quedó alucinado, porque si ya pensaba que en Palma se trabajaba mal... Aquí mal no, lo siguiente», indica.

Esta situación genera que, cuando llegue la Semana Santa: «Como pasa cada año, colapsemos todas» las empresas dedicadas al transporte de mercancías. «Cada día nos quedamos llenos y al día siguiente llega otro montón de camiones», relata Raya.

No es difícil imaginar lo que supone, en estas circunstancias, la llegada del verano a la isla: «Llegan las colas, un montón de coches... Y todo se atrasa. Métete a repartir dentro de Ibiza un día que esté nublado y la gente no vaya a la playa, los vados están llenos...», cuenta.

El aumento de personas en la isla, además, implica que cada vez se necesite más material: «Hablamos de que en marzo vienen alrededor de 300 camiones diarios desde la Península y cuando llegue el verano serán alrededor de 450», expone Raya, que matiza: «Es una auténtica pasada la cantidad de material que entra en la isla».

La llegada de este material tiene, en estos tiempos, un requisito implícito: «Todo el mundo quiere su pedido en su casa ya, porque lo pidió ayer y nosotros, que tenemos que entregarlo, no tenemos manera alguna de hacerlo», lamenta Raya.

En estas condiciones, los empresarios de la isla se quedan con mal sabor de boca: «Tu intención y la de tu gente es hacerlo todo lo mejor posible, sobre todo, sabiendo que cuesta mucho hacer un cliente y muy poco perderlo». En definitiva, como señala Raya, la falta de medios hace que «se trabaje mal» y ello implica que, además de necesitar más tiempo, se necesite más personal, que es otra gran carencia del sector del transporte: «Faltan 30.000 conductores de camión en España», apunta Raya.

Falta de conductores

Para dar un ejemplo de esta necesidad, en la empresa de Raya, con la cantidad de material que tiene este fin de semana en el almacén: «El lunes necesitaría a dos personas más para repartir y así intentar vaciar el almacén para poder absorber lo que llegue el martes».

Este déficit de personal se agrava, por un lado, con la fuga de conductores a los taxis estacionales: «Cuando llegue abril o mayo, cada año se va gente y nos quedamos con un montón de trabajo y sin personal para poder hacerlo», declara Raya, que indica que, aunque esto pase, hay conductores que, cuando termina el verano, vuelven a trabajar en el transporte de mercancías.

Por otro lado, las plantillas actuales también se enfrentan a la falta de relevo generacional. En la empresa de Raya se jubilan cuatro personas este año: «Estamos buscando personal y es muy difícil encontrarlo, porque es un trabajo que no apetece». Raya considera que esto se debe a lo «duro» que es este empleo: «Implica venir desde la Península, dormir en el barco o en polígonos en la Península... Cargar y descargar camiones», describe, y apunta: «Te tiene que gustar mucho el camión y hay que tener mucha vocación para hacer esto».

En esta línea, se acaba de renovar el convenio colectivo de transportes de mercancías por carretera en Balears, algo que puede generar un incentivo: «Se incrementarán los salarios en un 20% en tres años. Se ha pactado que sea un 12% este año y un 4% los dos siguientes», explica Raya. Como cuenta, el convenio llevaba sin renovarse desde 2010 y ahora, trata de «arreglar un poco los sueldos del personal».

Incentivos en el sueldo

Éstos, sin embargo, son más elevados en Ibiza de lo que marca el convenio: «Porque con el salario que establece, en Ibiza no se podría vivir», indica Raya, teniendo en cuenta el problema que hay para encontrar vivienda a un precio asequible en la isla.

Por este motivo, en su empresa incluyen «temas como la productividad en las nóminas para que éstas puedan ser más altas». Además, el empresario hace un llamamiento para que más personas se interesen por dedicarse al transporte de mercancías: «Es un sector bonito. El transporte mueve el mundo y, si no hay transporte, no hay nada en ningún sitio», señala.

Para Raya, «el secreto está en que entre gente joven». En el sector, como explica el empresario, se puede empezar a repartir a los 18 años con una camioneta: «A los 21 puedes sacarte el carnet de primera y empezar con un camioncito de hasta 26 toneladas y luego el siguiente y llevar hasta un tráiler», explica. Estas opciones son de interés para quienes quieran crecer profesionalmente: «Porque vas cobrando más con cada carnet que te sacas», anuncia Raya, que destaca que si hay jóvenes interesados en sacarse los permisos pero les faltan recursos para hacerlo, la empresa trata de ayudarles.

Para quienes, además, estuvieran interesados en estudiar un poco más: «Desde la Federación Empresarial de Transporte Balear, se trabaja para incluir un grado superior en transporte y logística en Palma», pero este grado está en prueba y, en caso de que llegase a Ibiza: «Tiene que haber interés y gente que se apunte». Por esta razón, Raya insiste: «Se debe inculcar a la gente joven, desde los institutos, y hablarles de todas las salidas que tiene esta profesión». Una profesión que, «bonita» y con tantas dificultades, es imprescindible para que la actividad de la isla no pare.

