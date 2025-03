Se vende piso barato en Ibiza: construido, amueblado y lo puedes comprar ya, pero no podrás verlo hasta 2027

La ilusión que cualquiera puede tener en el momento en que consigue ahorrar algo de dinero para dar la entrada de un piso, en Ibiza se convierte en un viaje hacia la frustración. A una persona o pareja con un sueldo medio esos ahorros seguramente le llegarán para adquirir un pequeño piso de no más de 40 metros cuadrados, o como mucho de 50, con dos habitaciones pero listo para que una cuadrilla de albañiles, que costará un pico, lo tire todo abajo para reformarlo debido a las condiciones en las que se encuentra.

Buscando entre las webs inmobiliarias más conocidas de España, lo cierto es que hay un puñado de pisos (menos de cinco) con un precio muy competitivo que llaman la atención sobre el resto.

Pero en el momento en el que se pincha en esas propiedades (distribuidas por varios puntos de la isla) lo primero que salta a la vista es una característica que comparten todas: no se pueden visitar. Hay que comprarlas 'a ciegas'.

Pisos baratos en Ibiza pero...

Es el caso de una vivienda de 47 metros cuadrados de Cala de Bou que se oferta por 163.000 euros. El anuncio, publicado en Fotocasa, explica claramente que el inmueble ha sido adquirido por su actual propietario en una subasta judicial, pero sobre el cual aún no tiene posesión. Por dicho motivo ningún comprador interesado lo puede visitar.

"El inmueble se transmite sin conocerse por el vendedor el estado de conservación actual del inmueble ni su situación ocupacional o arrendaticia. El adquirente asumirá la situación física y estado de conservación, la situación urbanística, las discrepancias entre la realidad física y la realidad registral y catastral o en la cabida del inmueble, la adecuación registral y catastral del inmueble y los trámites que conlleven la obtención de la posesión judicial del inmueble", se puede leer.

Es decir, quien quiera comprar esta vivienda debe hacerse cargo del pago de la posesión tras la subasta y comprarlo sin saber si está ocupado con inquilinos, si tiene cargas económicas o irregularidades urbanísticas que sea necesario subsanar. Aunque el precio es una ganga para ser Ibiza lo cierto es que los riesgos que corre un potencial comprador son algo elevados.

Otro ejemplo es un piso de 44 metros cuadrados, 140 de terraza y dos habitaciones en Puig d'en Valls a 199.000 euros. Se trata de un 'ático sin ascensor' (aunque según se desprende de las imágenes, más que un típico ático parece un pequeño apartamento construido en la azotea). Si alguien está interesado debe saber que puede comprar este inmueble, pero no podrá entrar a verlo hasta 2027, ya que en la actualidad tiene unos inquilinos cuyo contrato finaliza en marzo de ese año.

Por 190.000 euros también se anuncia en Fotocasa un piso de 40 metros cuadrados en Sant Joan. "Oportunidad sólo para inversores. Debido al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas al mismo". Se desconoce si el inmueble está alquilado o, como parece apuntar, está okupado. De hecho, deja claro que al no poder entrar en esa casa para una tasación, el comprador no podrá hipotecarlo.