Las inversiones en hoteles en Ibiza superaron a las de Mallorca en 2024

Los inversores tienen a la planta hotelera como su destino prioritario a la ahora de ejecutar grandes operaciones en Balears, hasta el punto de que nueve de cada diez euros de las transacciones de calado realizadas en el sector inmobiliario del archipiélago entre 2017 y 2024 han ido dirigidas a la adquisición de instalaciones de alojamiento, según el informe elaborado por la consultora CBRE. Durante ese periodo, el valor de las compras de hoteles de las islas se ha acercado a los 5.000 millones de euros.

Desde CBRE se destaca que «el sector hotelero es el principal impulsor de la inversión en Balears», con 4.891 millones de euros acumulados durante el periodo anteriormente señalado. Eso está suponiendo una media que oscila entre los 500 y los 700 millones de euros anuales. Según se pone de relieve desde esta consultora, si se analizan las operaciones inmobiliarias, como la compra de solares para un proyecto de build to rent (construir para alquilar) en la zona palmesana de Nou Llevant o la adquisición de edificios enteros, el resultado es que el 90% del dinero que se ha destinado a estos fines corresponde a la adquisición de hoteles. Hay que insistir en que en esta estimación de CBRE no se tienen en cuenta las tradicionales promociones de viviendas para su venta (build to sell), sino que se vincula a operaciones como la citada adquisición de activos hoteleros, oficinas, locales comerciales y operaciones residenciales como la antes mencionada de Nou Llevant.

Eso convierte al archipiélago en el segundo destino español con mayor peso de la inversión hotelera en España durante el periodo 2017-2024, con un 19% del total nacional, solo por detrás de Canarias donde esa tasa ha sido del 21%, aunque en 2024 haya bajado posiciones hasta situarse en el cuarto, con un 14%, al verse superado de nuevo por Canarias (20%), junto a Madrid (19%) y Barcelona (18%).

Inversión realizada

Como se ha indicado, durante el periodo 2017-2024 la inversión hotelera del conjunto de Balears se cifra en 4.891 millones de euros, de los que aproximadamente 2.970 millones corresponden a Mallorca, 1.647 a Ibiza y 275 a Menorca. Los años ‘estrella’ en esta materia fueron 2018, con 947 millones de euros, y 2022, con 887 millones (este último importe supuso durante ese ejercicio el 96% de las inversiones contabilizadas en el marco de las citadas operaciones inmobiliarias).

COMPRA DE HOTELES Durante el periodo 2017-2024 la adquisición de activos hoteleros de Balears ha supuesto una inversión de 4.891 millones de euros (el 19% del total nacional, solo superado por el 21% de Canarias). Durante ese periodo han cambiado de manos una media de 27 hoteles y 4.200 habitaciones cada año. En 2024 se ha dado una reducción de ese impulso, con operaciones por valor de 569 millones de euros frente a los 692 millones de 2023. Mallorca pasó al segundo lugar, con 217 millones de euros, superada por Eivissa con 295 millones, y Menorca se mantuvo en el tercer puesto con 57 millones.

Sin embargo, en 2024 se produjo un descenso, fundamentado en el recorte registrado en Mallorca. Durante el pasado año el valor de esas inversiones se situó en los 569 millones de euros en el conjunto del archipiélago (frente a los 692 millones de 2023), pasando Ibiza al primer lugar, con 295 millones de euros, seguida de Mallorca con 217 millones y de Menorca con 57 millones.

En cualquier caso, esa inversión hotelera siguió teniendo en 2024 un elevado peso respecto al total de grandes operaciones inmobiliarias del archipiélago, al suponer un 78% del total del dinero destinado a este tipo de adquisiciones.

El resultado es que a lo largo de 2024 se transaccionaron en Balears un total de 25 activos hoteleros y más de 3.400 habitaciones, frente a los 35 hoteles y las 4.300 habitaciones de 2023.

La media de los últimos años es de 27 hoteles y 4.200 habitaciones del archipiélago cambiando de manos por ejercicio.

Tipo de inversores

Un aspecto que se destaca es el cambio que se está detectando en el perfil de los inversores, con un aumento del capital internacional, que supone un 73% del total en los años posteriores a la pandemia, cuando antes de la aparición de la covid esta tasa era del 61%.

Si se analiza el periodo comprendido entre los años 2022 y 2024, se comprueba que el mayor flujo de capital internacional destinado a la adquisición de hoteles de archipiélago procede de Europa, con unos 700 millones de euros. Por detrás aparece la zona Asia-Pacífico (APAC), con unos 450 millones de euros, seguida de Oriente Medio con 320 millones, quedando Norteamérica en cuarto lugar con 60 millones.

También se destaca el alza que se está dando en la participación del inversor privado y del family office (gestores de patrimonios familiares), al igual que de fondos soberanos. Las cadenas hoteleras están manteniendo su posición y suponen entre el 20% y el 25% del total de la inversión.

Desde CBRE se añade que el sector hotelero balear mantiene unas perspectivas favorables tanto en corto como en el medio plazo, pero se recuerda que el sector turístico en general tiene por delante el reto de asegurar un crecimiento que resulte sostenible, una afirmación que coincide con las reuniones que se han venido manteniendo en las islas, impulsadas por el Govern, para hacer frente a esta cuestión.

