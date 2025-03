Comer fuera en Ibiza por menos de 10 euros: "Eso que dicen que te sacan un ojo es mentira"

Ibiza tiene fama de ser muy cara. El piloto Marc Márquez aseguró hace poco que salió escaldado de la isla. "He ido una vez en mi vida a Ibiza y con una vez que te roben ya es suficiente". Vicente One More Time, un empresario, locutor, Dj, compositor y productor español, también puso a parir a la isla recientemente en un podcast."Te están estafando desde que llegas hasta que te vas. Una cosa que en Madrid cuesta X, en Ibiza vale tres veces más", aseguró el dj.

Ahora, un tik toker viraliza uno de sus contenidos en el que muestra todo lo contrario. "Eso que dicen que en Ibiza te sacan un ojo para comer es mentira".

"Por menos de 10 euros, mirad, aquí en mi barrio (...) medio menú con unas costillas, patatas, bebida, postre o café por 9,50 euros", ha asegurado este usuario, que ya ha acumulado más de 30.000 visualizaciones. Se trata del bar de la asociación de vecinos de San Pablo, en Vila.

Los comentarios dejan entrever que sigue siendo caro el precio de medio menú y otros señalan que con ese plato se quedan con hambre: "Habrá tres sitios así en Ibiza y serán para los pocos locales que queden", dice uno de ellos. "Eso es una tapa en Granada por tres euros", responde otro. "Es una asociación de vecinos, que hay varias en Ibiza y me encantan, pero que en el 99% de los sitios te sacan los ojos, es cierto (soy de Ibiza)", señala otra usuaria.