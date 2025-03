Un inversor de villas turísticas en Ibiza cuenta cómo le estafaron: "A los meses de firmar el contrato, el propietario me quería subir el alquiler a 15.000 euros al mes"

Aarón Fernández se dedica a explotar casas turísticamente. Él las alquila, invierte en mejorarlas y después las anuncia en distintos portales de alquiler turístico para sacarles un beneficio durante el tiempo pactado. Este inversor ha contado recientemente en un podcast de 'La Impostura' publicado en Youtube la historia de cómo le estafaron más de 150.000 euros con una propiedad en Ibiza.

Su historia comienza cuando decidió meterse en el mercado inmobiliario de la isla. "Ibiza es dinero por todos lados. Encontré esta villa y negocié con el propietario durante unos meses", explica Aarón. Finalmente llegaron a un acuerdo: contrato de un año, de marzo a marzo; 20.000 euros de fianza y 8.000 de alquiler mensual. Además, el propietario podría hacer uso de su vivienda en dos periodos concretos, uno en mayo y otro en septiembre.

Según cuenta en el podcast, cuando recibió la casa realizó una inversión de unos 50.000 euros. "Cambié colchones, televisión, puse cámaras de seguridad..." y un largo etcétera. Señala que el servicio de limpieza, cuando fue a poner la casa a punto, le advirtió de que el dueño "era un poco rata" y que se andara con ojo. Pero Aarón dice que no lo vio venir.

Cambio de condiciones

El problema empezó en el mes de mayo, cuando el propietario llegó para disfrutar de su casa durante el periodo estipulado en el contrato. "Se encerró en la casa y me empezó a amenazar diciéndome que quería que firmara un contrato nuevo. Quería subirme el alquiler mensual a 15.000 euros".

Aarón narra el estrés que le provocó la situación. "Había invertido 50.000 euros y tenía reservas para todo el verano por valor de 100.000 euros", señala.

El propietario alegó que la estaba alquilando turísticamente. "Estoy flipando. Esto es ridículo, porque todo el contrato está basado en que la vivienda se iba a explotar turísticamente. Me dedico a esto", apunta.

De esta situación han pasado ya varios meses, pero Aarón sigue aún en juicios y no ha recuperado ni un euro de su inversión. "Hicimos un juicio por lo penal, pero lo penal decidió que es un proceso civil. Así que ahora tenemos que poner demanda por lo civil. Habrá que esperar otro año más...Yo le dije a mi abogada que no quería rollos, que le pidiéramos la fianza y ya está, pero no ha querido dármela", dice el afectado.

Ante esta situación señala que prefiere no pensar en que estas cosas pueden pasar y seguir adelante con su trabajo. Querer hacer negocio con la vivienda en Ibiza, le ha salido caro.