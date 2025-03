El Consell de Ibiza, imparable en su lucha contra el alquiler turístico ilegal

El Consell Insular de Ibiza ha iniciado una lucha sin cuartel contra el alquiler turístico ilegal, aquel que supone una competencia desleal para la oferta reglada, además de afectar a la convivencia social y turística en la isla, al no cumplir con los estándares de calidad y servicio propios de un destino como Ibiza, donde los pisos turísticos están totalmente prohibidos.

Un equipo multidisciplinar trabaja para detectar alquileres turísticos ilegales. | FOTOS: CONSELL DE EIVISSA

Así, este tipo de alojamiento ilegal no sólo perjudica la imagen del sector profesional de las viviendas turísticas legales, que en ocasiones se relaciona injustamente con este tipo de oferta, sino que también ha agravado el problema de acceso a la vivienda, ya que ha limitado la oferta en el mercado de alquiler residencial o de temporada para residentes y trabajadores.

Las sanciones pueden alcanzar los 400.000 euros.

La oferta no reglada supone, además, un claro exponente de economía sumergida, puesto que no rinde cuentas a las administraciones amparada en una falsa sensación de impunidad, que se está atajando de manera decidida con la puesta en marcha de un pionero y novedoso Plan de Choque de Lucha Contra el Intrusismo impulsado por el Consell y que supondrá una inversión millonaria y una coordinación de administraciones no vista hasta el momento, con un objetivo claro: acabar con esta lacra social, turística y económica.

El Consell, Airbnb y las principales patronales hoteleras y turísticas de la isla han acordado la eliminación de alquileres ilegales en la plataforma.

Objetivo: cercar al infractor

El objetivo de este ambicioso plan es poner cerco al infractor, no tan solo en oferta no reglada en turismo, sino también en transporte ilegal, incrementando la presión para que entienda que continuar con su actividad ilícita no le va a salir rentable. Para ello, hay todo un sistema operativo formado por los departamentos de Innovación (con nuevas herramientas de detección de fraudes) e Inteligencia Turística y Lucha contra el Intrusismo (con observadores digitales y detectives privados infiltrados como clientes) que contarán, además, con la colaboración de las Policías Locales de los ayuntamientos y con el Govern balear, con el objetivo de mantener y aumentar la presión que se ha ido ejerciendo durante estos años sobre los infractores para evitar este tipo de prácticas.

Este plan de lucha contra el intrusismo recoge el trabajo previo que ha realizado la institución en los últimos cinco años y que ha supuesto importantes avances con acuerdos con plataformas digitales de alojamiento turístico para la identificación de los anunciantes de oferta ilegal, el aumento de las cuantías de las multas (la máxima es de 400.000 euros) y de la recaudación en sanciones.

Por otra parte, se está colaborando de manera activa con los propietarios, que han de ser conocedores de que su inquilino puede estar subarrendando la vivienda turísticamente (en este caso, el propietario debe denunciar a su inquilino, si no también será responsable), además de otras medidas que se suman a las que se han implantado para combatir el transporte ilegal, también conocido como ‘taxis pirata’ y que suponen, entre otras novedades, el incremento de la multa hasta los 12.000 euros, debiendo abonarse íntegramente para recuperar el coche. Si no se paga en plazo, el vehículo pasa directamente a convertirse en chatarra.

Todas estas medidas se suman a las nuevas estrategias marcadas en el Plan de Choque, que permitirá, entre otras cosas, poner en marcha mecanismos como la automatización de la detección de alquileres turísticos no reglados. Para ello, se prevé cruzar y comparar los datos del catastro municipal, las denuncias de la Policía Local, del servicio de inspección turística y de la base de datos de licencias turísticas del Consell con el objetivo de determinar la legalidad del inmueble en alquiler.

A este nuevo sistema de detección de alquileres ilegales para iniciar los expedientes sancionadores se suma el acuerdo alcanzado entre el Consell, la plataforma digital Airbnb y las principales patronales hoteleras y turísticas de la isla, por el cual Airbnb se compromete a retirar inmediatamente los anuncios ilegales detectados por el Consell, bloquear al anunciante y eliminar todas las reservas que este alojamiento no reglado ya tenía.

Son importantes y decididos pasos marcados desde el Consell Insular de Ibiza para combatir las prácticas de alojamiento turístico no regladas en la isla, así como potenciar la calidad de la oferta turística y promover un turismo que beneficie a residentes y visitantes.