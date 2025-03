Agresión en Ibiza: «Te voy a violar y te voy a matar. Que no te pille sola»

Una de las mujeres que estaba en el grupo que se vio afectado por gritos y empujones de un hombre de origen magrebí este miércoles por la tarde en ses Figueretes recibió varias amenazas: «Te voy a violar y te voy a matar», le gritó, antes de continuar: «Que no te pille sola porque sé dónde encontrarte». Esa misma mujer se pregunta intranquila qué hacer ahora: «¿No bajo sola a la calle por si me lo encuentro?», con la voz nerviosa.

Ella no fue la única en recibir este tipo de amenazas: «A mí me dijo que me iba a arruinar la vida», cuenta la amiga que la acompañaba en ese momento. Ambas han decidido poner una denuncia por amenazas en la Policía Nacional este jueves por la tarde, pero hacerlo no reduce su preocupación: «Cuando salga de la Policía, él va a estar sentado en un bar del barrio y esta gente [en referencia al hombre que las amenazó] no se achanta. De hecho nos dijo que a él no le iba a pasar nada», indica la mujer, que detalla que durante la trifulca, el individuo se dirigió al grupo en varias ocasiones y dijo: «Los que mandamos aquí somos nosotros, españoles de mierda». En este contexto, también lamenta: «Hemos llamado muchas veces a la Policía y no siempre aparecen». «Tuve que poner alarma en mi casa porque ya no me siento segura», insiste la mujer, que relata que en uno de los pisos de su edificio «se han metido okupas» del mismo origen que el hombre que la amenazó.

Con esta sensación de intranquilidad, una veintena de residentes del barrio de ses Figueretes trasladaron su preocupación a la concejala de Cultura y de los barrios de ses Figueretes y Puig des Molins, Carmen Domínguez, durante el encuentro que había programado justo anteayer por la tarde. «Dijo que iban a tomar medidas y que iba a pasar todo al alcalde», señala la mujer amenazada, que recuerda que tras el encuentro dieron un paseo con la concejala por el barrio y se encontraron también con una pelea entre dos personas en medio de la calle Galicia.

