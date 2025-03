Los vecinos de ses Figueretes piden más presencia policial en el barrio

«Esto ya es una ciudad sin ley», critica una vecina del barrio de ses Figueretes de Ibiza, un día después de que se registrasen hasta tres altercados en un lapso de tiempo de tres horas, causados por individuos diferentes. El primer suceso de la tarde del miércoles empezó con un hombre que propinó patadas a varios vehículos y llegó a golpear con el puño, al menos en dos ocasiones y en la cabeza, a un hombre que pasaba por el lugar, que le había recriminado su actitud, según relata en una nota la Policía Nacional. Este individuo acabó detenido como presunto autor de un delito de daños y lesiones. Se trata del mismo hombre de 25 años de edad y de origen marroquí que fue detenido la semana pasada por tirar varias motos al suelo y romper de un puñetazo el televisor de un establecimiento, por lo que se trata de la sexta vez que se le arresta.

El miércoles, dos horas después de ese primer suceso, otro hombre empezó a increpar a un grupo de vecinos que se dirigía a un encuentro con la responsable de ses Figueretes y Puig des Molins, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez.

Desafiar a la mirada

«Es un hombre árabe que apareció en el barrio hace una semana y se queda mirando fijamente, como dando a entender que tienes que bajar la mirada, que te está perdonando la vida», explica la misma vecina, que asegura que siente que no tiene otra opción que evitarle la mirada: «Agachamos la cabeza y entramos en casa y ya está».

Hace unos días un vecino vio a este mismo hombre «trapicheando» con otro individuo a plena luz del día. El vecino aparcó su moto y se fijó en lo que estaban haciendo: «Le preguntaron que qué miraba y fueron hacia él y salieron tres hombres más, por lo que entró rápido al portal» para protegerse, cuenta P.M.

Así es como empezó la discusión con este hombre el miércoles por la tarde con un grupo de vecinos: «Iba con la moto y se nos quedó mirando de manera desafiante. Dio una vuelta a la manzana y siguió haciéndolo». Cuando uno de los vecinos le preguntó por qué miraba de esa manera, el hombre aparcó la moto y empezó una trifulca. «Lo primero que dijo es: ‘putos españoles de mierda, aquí mandamos nosotros’», según uno de los afectados. «Se dirigió con el casco hacia uno de nosotros y le dijimos que se diera la vuelta y se marchase», relata.

Amenazas para todos

«Pero siguió y empujó a nuestro compañero, por lo que se enzarzaron», lamenta el testigo, que asegura: «Estamos cansados de que nos intimiden».

Estos hechos se dieron cerca de las cinco de la tarde y fue la propia Carmen Domínguez quien llamó a la Policía Local, explica Julián Córdoba, director técnico de este cuerpo policial. «Se nos comunicó que en la calle Formentera había una pelea entre varias personas. Acudieron tres patrullas nuestras y varios indicativos del Cuerpo Nacional de Policía», apunta, y destaca que el miércoles este cuerpo no tuvo más llamadas de ses Figueretes.

A nivel policial, Córdoba señala que ellos no han recibido llamadas como para catalogar la zona como un lugar en el que haya peleas continuamente o que haya un problema de convivencia: «Alguna vez se ha producido una pelea en la zona pero no es que sea algo continuo», explica.

«Hay ciertos locales que tienen licencia de café concierto y cuando la gente sale de los locales y habla fuera, no es por peleas en sí, sino porque molestan», indica, aunque afirma que alguna vez ha habido peleas: «Pero como en otras zonas de Ibiza o en otros locales», apunta.

Córdoba detalla que en el parte de la intervención del miércoles no hubo lesiones entre los implicados y que, al no estar los agentes presentes cuando tuvieron lugar las amenazas, se les contó cómo proceder si querían denunciar.

Falta de tranquilidad

«Queremos pasear tranquilos», pide Agustín Perea, vecino del barrio que presenció los hechos. «Llevo desde julio diciendo que va a pasar algo, y va a pasar», teme. Perea vive en ses Figueretes desde hace 44 años y destaca que esa tarde fue de las primeras ocasiones en las que se producía un altercado en el que se vio implicado como vecino: «El último mes esta situación ha ido en aumento», critica, antes de comentar que en su encuentro con la concejala del barrio le pidió «que haya más presencia policial».

«Llevo aquí diez años y la situación va a peor a medida que pasa el tiempo», comenta otro vecino, que denuncia: «Estoy harto de salir al balcón porque escucho disturbios por la madrugada». Este vecino considera que la solución no depende de ampliar la presencia policial: «La Policía está cansada de actuar. Son las leyes que no cambian y por eso hay un hombre que no deja de ser detenido y estar en la calle», apunta refiriéndose al joven reincidente.

«A mi padre le han dicho esta mañana que era un hijo de puta mientras paseaba por la acera», expone con indignación otro vecino.

Con la misma actitud una vecina más afirma con decisión: «Está muy mal el barrio». «La calle Galicia está que no podemos ni pasar por la acera», señala angustiada, antes de indicar: «Es raro el día en el que no haya una pelea», como la que también sucedió ese mismo miércoles.

Suscríbete para seguir leyendo