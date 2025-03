Mallorca se abre ahora a pactar «un buen acuerdo» para incinerar la basura de Ibiza

El Consell de Mallorca, gobernado en coalición por el PP y Vox, muestra ahora su disposición asumir la gestión de los residuos que se generan en las Pitiusas, aunque, tal como ya dijo su presidente, Llorenç Galmés, al ser «una cuestión autonómica», debe ser el Govern balear el que busque el acuerdo.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, del PP, aseguró este jueves en el pleno de Mallorca, en respuesta a una pregunta del conseller socialista Javier de Juan sobre si hay o no abierta una negociación con Ibiza, que «Mallorca siempre ha sido una tierra solidaria». «Lo es y lo seguirá siendo, especialmente con sus islas hermanas. Somos conscientes del problema medioambiental que enfrenta Ibiza con la gestión de los residuos», agregó Fuster, que reconoció también que esta situación podría «afectar en el futuro también a Menorca».

Acto seguido, el conseller insular del PP puntualizó la obviedad de que el Consell de Mallorca tiene «la responsabilidad de defender los intereses de los mallorquines» y que, como este problema es «una cuestión de alcance autonómico», corresponde al Govern balear «encabezar la negociación con los consells insulares para resolverla de forma justa y equilibrada».

Viene a ser lo mismo que dijo el presidente Galmés, en declaraciones a este diario, a mediados de febrero en Ibiza, durante unas jornadas del PP balear. «Los consells no tienen capacidad de llegar a acuerdos con cada una de las islas», justificó entonces Galmés en referencia a que debe ser el Govern el que debe buscar «una solución global». Ese mismo día la presidenta, Marga Prohens, se comprometió, también en Ibiza, a sentarse con los representantes de todas las islas para «buscar una solución consensuada».

Silencio de Galmés y Bestard

Pese a que la pregunta del conseller socialista iba dirigida al presidente Galmés, éste rehusó por segunda vez pronunciarse en el pleno y delegó en su conseller de Presidencia. En la ocasión anterior, a mediados de febrero, Galmés tampoco quiso responder y cedió la palabra a su socio de gobierno de Vox y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, quien reiteraba la negativa de Mallorca a asumir la gestión de los residuos de Ibiza, ni siquiera a abrir negociación alguna. «No se traerán residuos a Ibiza», subrayaba entonces Bestard, sentado a la derecha del presidente Galmés, mientras que en Ibiza el presidente del Consell, Vicent Marí, del PP, insistía en que no sólo se estaba negociando sino que faltaban apenas «unos flecos por resolver».

Ahora, al menos, el Consell de Mallorca ya no se cierra en banda. Bestard no intervino en el pleno de ayer pese a las reiteradas alusiones a su persona lanzadas por el conseller socialista. «Ahora ya le quitan la palabra, claro. Esto ya es una novedad. Usted fue bastante rotundo [en su negativa]. No sé qué opina. Ya le están diciendo que va a venir la basura de Ibiza. Eso es lo que queremos saber: qué va a pasar porque queremos empezara a opinar sobre ello», recalcó De Juan, aunque no logró sacar ni una palabra a Bestard.

El conseller de Presidencia recordó al PSOE que la ley balear de residuos y el Plan Director Sectorial de Residuos de «Armengol», la expresidenta socialista del Govern balear y también del Consell de Mallorca, «abren la puerta a la importación de residuos siempre a petición de los consells», Y la segunda condición, agregó Fuster: «Se hará previa aceptación del Consell de Mallorca, que evaluará las condiciones de temporalidad, volumen y entrada, y con el acuerdo del Govern. Esto es lo que dice la ley, la que hicieron ustedes. Queda claro que es una cuestión de ámbito autonómico».

La posición del Consell de Mallorca

Fuster también dijo, en respuesta al PSOE, que ya había explicado con «claridad» la posición del gobierno de Mallorca. «Lo importante es saber cuál es su posición», dijo, para agregar acto seguido: «Tenemos muy claro cuál es la de sus compañeros de Ibiza: ellos quieren importar los residuos a Mallorca. Fue el gobierno de Armengol el que propuso que Son Reus fuera la incineradora de Balears para amortizar, según dijo, una infraestructura que estaba sobredimensionada. Por eso le pregunto cuál es su posición. Yo se lo diré: es la de la política rastrera, la de la basura, nunca mejor dicho, porque vienen a enfangar, y si nosotros decimos ‘A’ ustedes dirán ‘B’».

Esta intervención provocó un rifirrafe entre las dos formaciones con un cruce de acusaciones diversas. «Mire cómo Bestard agacha la cabeza», dijo De Juan al presidente. Fuster zanjó el debate con la siguiente afirmación: «Se trata de llegar a un buen acuerdo y para Galmés un buen acuerdo es aquel en el que nadie pierda y todos ganen».

