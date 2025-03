Los exalcaldes Sala y Gutiérrez irán a juicio por el caso de los aparcamientos de Sant Antoni

Los exalcaldes de Sant Antoni José Sala y Pepita Gutiérrez, del PP, se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza haya decretado la apertura de juicio oral del caso de los aparcamientos de Sant Antoni.

Tal como ha adelantado Radio Ibiza y han confirmado a este diario fuentes judiciales, la jueza ha fijado una fianza para hacer frente a la petición de indemnización por parte de la acusación particular de 26 millones de euros. También están acusados en esta causa los exconcejales Vicent Ribas, Joan Pantaleoni, Vicent Costa, José Torres y Pepita Costa, todos ellos del PP. Sólo los dos últimos, José Torres y Pepita Costa, siguen en activo ostentando un cargo público: coordinador del departamento de Urbanismo de Sant Antoni Torres y directora insular de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Costa. José Sala es el presidente del PP de Sant Antoni y Pepita Gutiérrez es la representante de Ibiza en el Consell Econòmic i Social de Balears.

La Fiscalía no ve indicios de delito y no acusa

La Fiscalía no ha presentado escrito de acusación al no apreciar indicios de delito, según las fuentes consultadas. En cambio, Subsuelos Urbanos, la empresa que obtuvo inicialmente la concesión del aparcamiento subterráneo de pago de la Plaza de España y que ejerce la acusación particular, pide una pena para las personas imputadas de diez años de inhabilitación y una multa de 4.500 euros por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y malversación. En concreto, nueve años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por el delito de prevaricación y un año más y la multa de 4.500 euros por el de malversación.

También reclama a todos ellos el pago de una indemnización de algo más de 15 millones al permitir el funcionamiento sin licencia de los aparcamientos disuasorios del núcleo urbano de Sant Antoni pese a las reiteradas peticiones para su cierre por ejercer «una competencia desleal» sobre el de pago.

Esta causa se remonta una década atrás, a finales de 2014, cuando Subsuelos Urbanos presentó una querella contra la que entonces era alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, y dos miembros de su gobierno, los concejales Vicent Ribas y José Torres. Posteriormente, durante el transcurso de la instrucción, la causa se fue ampliando al resto de personas investigadas del mismo partido.

Subsuelos urbanos denunció por la vía penal que el Ayuntamiento hacía caso omiso a sus requerimientos para que se ordenara el cierre de los aparcamientos disuasorios que funcionaban sin licencia, como el de ses Variades, y, además, que dejara de publicitarlos. También que para compensar el uso público de estos terrenos como aparcamiento, el Ayuntamiento eximiera a sus propietarios del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Hay que tener en cuenta que el negocio del aparcamiento subterráneo de pago de la Plaza España entró en quiebra y Subsuelos Urbanos entró en concurso de acreedores. Durante siete meses el aparcamiento estuvo cerrado. Posteriormente, el Consistorio, tras el rescate de la concesión, la puso en manos de la entidad Med Real Estate Oportunity 2 SICC, que mantiene la misma pugna con el actual equipo de gobierno del PP para que se cierre el aparcamiento de ses Variades.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenó al Ayuntamiento la tramitación del correspondiente expediente de cierre del parking de ses Variades al carecer de licencia. Sorprendentemente, después, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Eivissa dio por eliminado dicho aparcamiento sólo con la eliminación de las señales del parking y bolardos por parte del Ayuntamiento. Este espacio, la zona principal de aparcamiento del núcleo urbano de Sant Antoni, sigue funcionando como tal.

El TSJB también condenó al Consistorio a indemnizar a la concesionaria del aparcamiento subterráneo. Subsuelos Urbanos reclama 14 millones de euros de indemnización mientras que la concesionaria actual otros 4,2 millones. La cuantía definitiva aún no se ha fijado.

Asimismo, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha iniciado de nuevo el proceso para resolver la concesión del aparcamiento subterráneo de pago de la plaza de España después de que la empresa titular se haya extinguido, pero, previamente y sin el consentimiento municipal, la cediera a otra empresa vinculada: Ibiza Movilidad.