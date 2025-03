Alfonso Rojo afronta su tercer mandato al frente de la Pimeef: "En Ibiza, con un salario no se vive"

La asamblea general extraordinaria de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) ha elegido este viernes, de nuevo y por asentimiento, a Alfonso Rojo como presidente de esta patronal. Es la tercera vez (la primera fue en abril de 2016) que le escogen los socios, aunque previamente también asumió esas funciones durante un año al sustituir al entonces presidente, Joan Tur Ripoll, cuando este se integró en una candidatura del PP.

El nuevo comité ejecutivo de la Pimeef mantiene a sus cuatro vicepresidentes, pero experimenta un «cambio importante» en sus vocalías, que varían en prácticamente un 50%: «Hemos introducido, sobre todo, a gente joven, aunque con mucha experiencia, empresarios que tienen entre 40 y 45 años pero que ya llevan prácticamente en sus empresas familiares más de 20 años». Savia nueva como Saúl Madrid, de Frutos Secos Ibiza; Franciska Indorf, que procede de la asociación de inmobiliarias, o Emilio Díaz, gerente de Dipesa. «Son empresarios de muy constatada experiencia pero, a la vez, jóvenes, recalca Rojo. También destaca la incorporación de Nuria Riera, hija de Joan Riera, propietario del restaurante Ca n’Alfredo y exdirigente de una de las asociaciones de esta patronal, así como de Jordi Riera, del Forn Can Noguera.

Continuismo

Rojo plantea una nueva etapa (otros cuatro años de mandato) «continuista», si bien recuerda que el último periodo ha estado marcado, esencialmente, por la pandemia: «Estuvimos casi dos años, 2020 y 2021, preocupados nada más que de mirar hacia adelante, más que de cumplir un programa. Ahora, la federación seguirá la misma inercia actual, que evidentemente consiste en buscar el bienestar general de los empresarios».

«Una de las realidades con la que los empresarios nos hemos encontrado es que la gente está haciendo segundas medias jornadas por ahí»

No obstante, indica que deberán afrontar «retos importantes» en un futuro cercano, como «todas las novedades laborales que el gobierno quiere aplicar, como la reducción de la jornada laboral». Al respecto, Rojo asegura que ni los propios empleados desean que se les reduzca la jornada: «Los trabajadores dicen que necesitan trabajar más en Eivissa para ganar más. Lo que no necesitan son menos horas ganando lo mismo, pues si les reducen una hora y media a la semana de la jornada laboral, lo que van a tener que hacer es buscarse otro trabajo». El presidente de la Pimeef considera, en ese sentido, que «aquí, en Eivissa, con un solo salario, con un solo salario normal, de entre 1.500 y 1.800 euros, no se vive». «Una de las realidades —añade— con la que los empresarios nos hemos encontrado es que la gente está haciendo segundas medias jornadas por ahí» para sobrevivir.

Segundo trabajo en ‘negro’

Rojo exige que los trabajadores «puedan hacer más horas extras de las que estipula la ley», que son 80 horas extras anuales. En el caso de los contratos de seis meses, son 40 horas extras: «Y esas 40 horas extras en medio año ya las están haciendo en un solo mes después de su jornada laboral. Creemos que eso no es justo para el trabajador».

Y lo que es peor, continúa Rojo, es que, «parte de esa media jornada se realiza muchas veces en otros trabajos y en B [en negro]. Así, al final están en manos... Alguien que contrata en B ya es alguien de dudosa credibilidad. Y cuando estás en manos de esa gente, estás más cerca de que incumplan lo que te han prometido».

Otro de los retos que Rojo y su comité ejecutivo afrontarán los próximos cuatro años es el de la brecha digital : «No tiene nada que ver un empresario de 55 o 60 años con un joven empresario de 30 años. A los de 55 o 60 años les facilitamos su día a día, pero tenemos que trabajar con los que vienen de abajo», con la juventud. Pondrán especial atención en la Inteligencia Artificial: «La IA abre muchas ventanas y muchas posibilidades, pero también abre las puertas a mucha maldad, a mucho engaño. Los empresarios tendremos que estar muy atentos a aspectos como las falsas identidades y todos esos pequeños o grandes timos que pueden afectar a los pequeños empresarios».

"La gente quiere una calidad de vida y parte de la conciliación consiste en el llamado salario emocional"

Y, por supuesto, está el reto de las plantillas, ya que algunas empresas tienen difícil completarlas por la escasez de mano de obra derivada del problema de la vivienda: «Decimos a los compañeros que aten lo que puedan al personal, que lo fidelicen. La gente quiere una calidad de vida y parte de la conciliación consiste en el llamado salario emocional: que tú, como pequeña empresa, puedas adaptarte a las necesidades de tus trabajadores, que seas lo más flexible posible».