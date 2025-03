Empresarios en Ibiza: El dilema entre la chabola o la marginación total

Alfonso Rojo recuerda una reciente conversación que mantuvo con el obispo de Eivissa, Vicent Ribas, en la que este le llegó a preguntar si, como empresarios, pueden asegurarse de que su personal viva en unas condiciones dignas de alojamiento: «En las pymes —explica—somos muy cercanos a los trabajadores y conocemos normalmente qué problemas tienen y dónde viven, pero no podemos garantizar que tengan una vivienda digna ¿Y si no tiene una vivienda digna, si vive en una chabola, no le contrato? Quizás, si hago eso estoy empujando a esa persona a la economía sumergida».

Indica que vivir en infraviviendas no es bueno ni para sus trabajadores ni para los empresarios: «No queremos tener personal en las chabolas y que duerman en agosto a 32 grados, porque llegará a su jornada laboral cansado y sin ducharse».

"La Pimeef no quiere a su personal viviendo así, porque aquí hay unos estándares sociales, pero la realidad es que hay un porcentaje de gente que elige vivir de esa manera"

Los saharauis

También afirma, y lo dice «con conocimiento de causa», que hay personas a las que no les importa vivir así. Pone el ejemplo de los saharauis: «Dicen que están acostumbrados. A ellos no les parece raro. La Pimeef no quiere a su personal viviendo así, porque aquí hay unos estándares sociales, pero la realidad es que hay un porcentaje de gente que elige vivir de esa manera».