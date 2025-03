Claves ante una okupación en Ibiza: Grabar vídeos, evitar enfrentamientos y no cortar suministros

La okupación es un problema que se combate fundamentalmente con la prevención, según la guía de consejos elaborada por la Policía Nacional. En este sentido, el cuerpo recomienda cerrar la puerta de la vivienda con llave, incluso durante ausencias muy breves, intercambiar medios de contacto con los vecinos para que estos aviden en caso de intentos de okupación y no publicar en redes sociales ningún plan de vacaciones.

Además, también se recomienda instalar medidas de seguridad en los accesos a la vivienda. Así, es conveniente contar con puertas de seguridad en la vivienda y/o rejas en las ventanas. En los modelos de ventana con hoja deslizante, también se pueden instalar cerrojos especiales. En cuanto al bombín de la cerradura, es recomendable que sea del tipo precortado o antibumping.

Si se dispone de cámaras de seguridad, deben estar colocadas en plano horizontal y en lugares con buena iluminación. Y, por supuesto, la instalación de un sistema de alarma en la vivienda es un buen elemento disuasorio.

Por otra parte, también puede ser de gran ayuda no mostrar señales de ausencia en la vivienda. Esto implica solicitar a una persona de confianza que recoja el correo del buzón y acuda al domicilio, al menos una vez a la semana, para subir persianas y encender luces; colocar correctamente el felpudo del vecino, si se tiene conocimiento de su ausencia; no publicar en internet información sobre la ubicación de viviendas vacías ni salidas vacacionales y dejar plantas o elementos decorativos en ventanas o balcones.

En caso de que todas estas medidas no funcionen y se produzca la okupación, las instrucciones de la Policía son anotar los datos personales de los testigos que hayan presenciado la okupacion, no cortar los suministros de luz y agua y no impedir la entrada a la vivienda a quienes ya la hayan okupado. Todas esas conductas podrían constituir un delito por parte del propietario.

Además, los consejos para un vecino que vea cómo okupan una casa ajena son que evite enfrentamientos con los okupas, que grabe la okupación desde un lugar seguro y que avise al propietario de la vivienda.