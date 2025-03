Vila reclama el solar anexo a la Comisaría para construir 166 viviendas

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha mandado un escrito al Ministerio del Interior para solicitar oficialmente la cesión del terreno anexo a la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad. El objetivo a largo plazo es la construcción de un total de 166 pisos de vivienda pública o vivienda pública de precio limitado, según las primeras estimaciones del proyecto. Los destinatarios de todas esos inmuebles serían "funcionarios del Estado, priorizando los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", según detalló el regidor.

"La cuestión de la vivienda nos preocupa a todos y yo como alcalde me he visto obligado a poner encima de la mesa", aseguró Triguero tras la celebración en Can Botino de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Ibiza, que también contó con la participación de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern, Antònia Maria Estarellas; la directora insular de la Administración del Estado, Raquel Guasch; el comisario de la Policía Nacional de Eivissa, Manuel Hernández; el Jefe Superior de Policía de Illes Balears, José Luis Santafé; el comandante de la Guardia Civil, Juan Carlos González; el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz; la jefa de Policía Local de Eivissa, Sonia Bea; y el director de este mismo cuerpo, Julián Córdoba.

Once años de espera

Todos participaron en una reunión que se prolongó durante más de una hora en el Consistorio de Vila para tratar todos los temas candentes, entre ellos el asunto estelar en este momento, la vivienda. "El Ayuntamiento de Eivissa se presta para tratar de mediar en este tan esperado solar anexo a la Comisaría de Policía Nacional para que sea una realidad cuanto antes. Hace unos años en ese solar se podía construir 122 viviendas, pero en base a la Ley de Vivienda del Govern se pueden construir 166. Por tanto, si vale la voluntad del Ayuntamiento para acelerar el proceso, el Ayuntamiento se presta a ello", sentenció Triguero.

El alcalde reclamó que ha llegado la hora de poner en marcha ese proyecto inmobiliario "después de once años hablando de construir viviendas en ese solar". En este sentido, argumentó que el Ayuntamiento dispone de "los mecanismos necesarios" para ponerlo en marcha cuanto antes y, de esta forma, "dar respuesta a la necesidad imperiosa provocada por la falta de vivienda". "No queremos prolongar más este asunto. Queremos una propuesta viable, real y sensata para dar una solución definitiva a esos colectivos de funcionarios del Estado", finalizó.

Peticiones de ayuda

Por otra parte, Triguero explicó que han pedido colaboración al Govern balear para "tratar de minimizar el impacto" en la ciudad de los "distintos asentamientos" ilegales de infraviviendas con los que cuenta actualmente, un total de siete según el censo que maneja el Consistorio. El hecho de que estos asentamientos se estén "desplazando a zonas forestales y también a zonas inundables" ha llevado al Ayuntamiento a tener que pedir también el apoyo del cuerpo de agentes forestales y de la dirección general de Emergencias.

En este sentido, recordó que "los incendios forestales se han incrementado en la ciudad", pasando de 63 en 2023 a 161 al año siguiente, de acuerdo a los datos oficiales ofrecidos esta misma semana por la Policía Local. Esta es otra de las consecuencias de la proliferación de infraviviendas en el municipio, igual que sigue ocurriendo por toda la isla.

"Los incendios se han incrementado precisamente donde hay asentamientos y tenemos que velar no solo por la seguridad de esas personas que se han instalado allí, sino por una cuestión de interés general de la masa boscosa que tenemos en la ciudad de Eivissa, que es reducida, y de los espacios naturales, que para nosotros tienen un especial interés", remarcó el alcalde.