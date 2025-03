Vila accede a aplazar la reforma del Mercat Vell a después del verano

«Podemos aplazar el inicio de las obras hasta el próximo mes de septiembre sin que haya ningún incumplimiento de ninguna clase», señala Álex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, tras visitar a Pepita Ramis, portavoz de los comerciantes del Mercat Vell, para anunciarle que la reforma prevista se hará después del verano.

Precisamente esto es lo que pidieron los empresarios que tienen un puesto en el mercado en su última reunión con el Ayuntamiento, según explicó Ramis hace dos días a Diario de Ibiza.

Según estaba previsto, al menos por lo que indicó el Consistorio en junio de 2024, las obras del Mercat Vell debían empezar en octubre del año pasado para finalizar antes de abril de este año, pero esto no llegó a ocurrir: «El Ayuntamiento nos dijo que todavía no está licitada la obra», indicó Ramis. Además, los comerciantes todavía no saben en qué consistirán las reformas que están previstas en el Mercat Vell: «Nos enseñaron tres proyectos pero no sabemos cuál se implementará», apuntó la vendedora.

Casetas cerca de Vara de Rey

Lo que sí sabían los comerciantes es que existía la intención de moverles a unas casetas que se instalaron al final de la calle del Comte de Roselló, frente al Teatro Pereyra, y bajo la muralla, mientras durase la reforma: «En principio nos íbamos a ir en enero», señaló Ramis, con preocupación de que les tocase pasar el verano en las casetas, que son «muy pequeñas para toda la clase de material que hay en verano», lamentó Ramis.

Tras el anuncio de Minchiotti, los comerciantes podrán esperar a su traslado temporal hasta después del verano: «Podemos dar cumpliemiento a la voluntad de los vendedores de no interrumpir la temporada de venta en el mercado con su traslado», confirma Minchiotti, mientras el Ayuntamiento todavía no ha dado a conocer en qué consistirá la reforma del Mercat Vell.

