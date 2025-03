Estos son los restaurantes que participan en Pintxa Sant Antoni 2025

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado la decimosexta edición del Pintxa Sant Antoni, un evento gastronómico que se celebrará todos los jueves entre el 20 de marzo y el 17 de abril. En esta nueva edición, 22 establecimientos de restauración del municipio ofrecerán una variedad de pinchos creativos, que estarán disponibles a un precio de 3,50 euros, acompañados de una bebida. Los participantes podrán elegir entre opciones vegetarianas, veganas, dulces y sin gluten. Además, los carpintxos, pinchos más elaborados, estarán disponibles a partir de 4,50 euros.

La presentación del evento ha tenido lugar en el restaurante Grill Sant Antoni, donde se han expuesto una variedad de pinchos participantes. Han estado presentes Miguel Tur, concejal de Desarrollo de la Economía Local; Teresa Boned, representante de la empresa organizadora Luz Menú; y Toni Cardona, presidente de Pimeef en Sant Antoni, junto a varios de los restaurantes que participan en la ruta de los pinchos.

Miguel Tur ha explicado que «Pintxa Sant Antoni se creó con el objetivo de dinamizar la temporada baja, ofreciendo a los restaurantes locales la oportunidad de atraer más clientela antes de la llegada de la temporada turística», ha expresado Tur, que ha comentado que «este año hay más restaurantes implicados y la calidad de los pinchos mejora cada año».

Varios de los pintxos preparados para esta edición / ASA

Por su parte, Toni Cardona, ha destacado que «el evento dura cinco jueves, finalizando el Jueves Santo» y ha resaltado que «hay que seguir las redes sociales del evento ya que habrá muchas sorpresas durante este mes".

Los restaurantes

Los restaurantes que participan en esta XVI edición son: 9-2-Ocho Be Guanche, Amazonia, Bar Toben, Café Tetouan, Can Gust, Casabela, Es Cruce, Es Mirai, Golden Buddha, Grill Sant Antoni, Jungle Bistro Ibiza, La Cantina Portmany, La Guay, Palapa, Pizzería David’s, Pizzería Galeón by Marco, Punta Cana Grill, Rincón de Pepe, Rita’s Cantina, Taberna Cebo, Venezia Pizzería y Villa Portmany.

Para facilitar el recorrido entre los diferentes locales, los organizadores han puesto a disposición un mini tren gratuito del que recorrerá las calles del casco urbano del Sant Antoni hasta la zona de es Molí desde las 19 horas hasta las 22.30 horas.

Desde la organización, se anima a toda la población a acudir los jueves al municipio a degustar estas pequeñas muestras gastronómicas y a seguir las redes sociales (@pintxasantantoni) donde habrá sorteos y muchas sorpresas durante este mes de pinchos.n