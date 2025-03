La Policía Nacional desaloja de Diario de Ibiza a uno de los okupas de Sant Antoni

Alrededor de una docena de agentes de la Policía Nacional de Ibiza desalojaron este jueves a mediodía de las instalaciones de Diario de Ibiza a uno de los colaboradores de los okupas de Sant Antoni y a otro hombre que le acompañaba. Estos dos jóvenes se personaron en las instalaciones de este diario para exigir la retirada de las imágenes en las que se ve a uno de ellos cambiando, el miércoles, la puerta de la vivienda okupada desde hace unos días en la calle Bisbe Cardona, en el centro de Sant Antoni. Una acción en la que, insistía, sólo estaba ayudando a un amigo.

En el vídeo, grabado por la propia víctima, Vicent Riera, se ve al joven cambiando la puerta y burlándose de él. En el vídeo se escucha la conversación entre el sujeto y el propietario de la vivienda, en la que el joven, de origen magrebí, le recrimina que le esté grabando algo que, sin embargo, él también está haciendo. También se escucha a una mujer, una española, otra de las okupas, que trata de echar a Riera de su propiedad y amenaza con llamar a la Policía, cosa que él le invita a hacer. El colaborador de los okupas agredió al propietario.

Finalmente, hasta la calle Bisbe Cardona se acercaron agentes tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local de Sant Antoni. Riera, que se había refugiado en una cafetería cercana, estaba viendo impotente cómo se apropiaban de su vivienda rodeado de agentes de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil que, según le explicaron, no podían hacer nada por ley.

Al verse en las imágenes, el joven exigió que se retiraran, cosa que este diario no hizo ya que están tomadas en plena vía pública. Así, a mediodía, sobre las 15.15 horas, este hombre acompañado por otro se presentó en las instalaciones de Diario de Ibiza con las mismas exigencias y asegurando que no se marcharían del edificio hasta que no accedieran a su petición. En un momento dado, la conversación se volvió algo tensa, y eso, sumado a la determinación de no marcharse de las instalaciones, hizo que se alertara a la Policía Nacional.

Momento en el que los colaboradores de los okupas abandonan Diario de Ibiza con los agentes. | J. TORRES / J. Torres

En ese momento faltaban unos minutos para las tres y media de la tarde y apenas cuatro minutos más tarde varias patrullas de ese cuerpo y de la Policía Local de Ibiza accedían a Diario de Ibiza para solventar el problema. Ante la insistencia de los jóvenes, los agentes revisaron las imágenes y confirmaron que no había motivo alguno para retirarlas de la web. «Si en la calle nos pueden grabar a nosotros, cómo no van a poder grabarles a ustedes», respondió uno de los agentes cuando les insistían en que exigían que retiraran las imágenes.

Finalmente, los agentes escoltaron a los dos hombres hasta el exterior de las instalaciones.