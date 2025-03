Los mejores planes para el fin de semana de Ibiza y Formentera

Terminadas las fiestas de Sant Antoni y Santa Eulària ahora le toca el turno a Sant Josep, con una programación que arranca el viernes con el tradicional pregón y un espectáculo con lo mejor de Abba y sigue el sábado con la gran Flower Power o la yincana Sant Josep Express, entre otras actividades.

De la música destaca sobre todo el concierto homenaje al desaparecido músico Iván Mérgola, que tendrá lugar este domingo en Can Ventosa, pero también ‘Si bastasen un par de canciones’, el concierto tributo a Sergio Dalma, Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti y Bosé el viernes en el Teatro Pereyra; tres nuevos conciertos del ciclo 'Dies Musicals', con Miquel Àngel Aguiló el viernes, Andrés Coll el sábado y Albert Oliva el domingo, o una nueva entrega del Festival Música Jove de Vila, con un concierto didáctico el domingo.

Además hay teatro, con 'Abans que arribi l'alemany' el viernes y el musical ‘Lo cant de les ànimes mudes’ y la obra ‘Entre tradición y esperanza (Yerma)’ el sábado, además de danza, con 'La voz desde el silencio' a cargo de IDA Company el domingo, y el recital poético 'Entre Illes 2025' el viernes en Can Ventosa.

Otras citas interesantes son la Jornada Pagesa del colegio Can Coix el sábado, el mismo día la fiesta solidaria Davall de sa Talaia de Sant Antoni o el mercado de segunda mano con torrada popular el domingo en Jesús. Pero hay más:

'Si bastasen un par de canciones', este viernes en el Teatro Pereyra / DI

JUEVES 13 DE MARZO

Música

Music Industry Sessions: ‘Artista, conoce tus derechos’, conferencia del abogado especializado en derecho musical José Ramón Gil. Organizada por Dipef. En The Standard a las 18 horas.

Ras Smaila. Funk, reggae y rock. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Bootleggers. Nueva banda de rock de Ibiza. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Conferencias

‘Carrer i comunitat’. A cargo de los arquitectos del estudio de Olot Un parell d’Arquitectes, Eduard Callís y Guillem Moliner. 19.30 horas en la sede de la Demarcación de Eivissa y Formentera del Coaib, Can Llaneres, Dalt Vila.

‘Fuerzas Armadas. Un apoyo a la ciencia y el medio ambiente’. A cargo del comandante Antonio Donis Quintairos. A las 20 horas en Can Ventosa.

‘Eines per a una adolescència en positiu’, a cargo de Diana Al Azem. Ciclo ‘Xerrades per a famílies i docents’ de Formentera. 17 horas en la Sala de lenos de Formentera. Reserva previa en 971321271 o educaciosocial@conselldeformentera.cat.

Cine

‘How to have sex’, de Molly Manning Walker (Reino Unido, 2023). Ciclo ’Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas. Entrada 5 €.

La yincana Sant Josep Express es este sábado / DI

VIERNES 14 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

17.30 horas: ‘Cantajocs. Jugar=Amar’ taller de música y juegos para niños de 0 a 5 años. Inscripción previa en el whatsapp 871800416. En la biblioteca de Sant Josep.

‘Cantajocs. Jugar=Amar’ taller de música y juegos para niños de 0 a 5 años. Inscripción previa en el whatsapp 871800416. En la biblioteca de Sant Josep. 18 horas: inauguración exposición ‘A la marranxada. Jocs i joguerois’, en Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 y de jueves a sábado de 18 a 21. Hasta el día 23.

inauguración exposición ‘A la marranxada. Jocs i joguerois’, en Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 y de jueves a sábado de 18 a 21. Hasta el día 23. 20 horas: Inicio oficial de las fiestas. Pregón del obispo, Vicent Ribas, torrada de sobrassada y ‘Dancing Queen’, espectáculo con lo mejor de Abba. Plaza de la iglesia.

Música

‘Si bastasen un par de canciones’: Concierto de pie homenaje a Dalma, Sanz, Ramazzotti y Bosé. 22 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Miquel Àngel Aguiló. Clásica. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 19.30 horas en la sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.

The Rosanas Jam. Con Fonsi Hernández Morillas. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Teatro

‘Abans que arribi l’alemany’, a cargo de Anna Xantal. Ciclo Eivissa en Escena. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en culturaentradesonline.eivissa.es.

Poesía

‘Entre Illes 2025’. Recital con Neus Cardona, Àngels Escandell, Joan Ferrer, Maria Teresa Ferrer, Julio Herranz, Jordi Marí Tur y Júlia Roig, con música de Raquel Quiroga Sánchez (violonchelo). 20 horas en la biblioteca de Can Ventosa. Entrada libre.

8M

Sant Antoni: 17 a 19 horas: Coaching sobre autocuidado y valor personal. En sa Punta des Molí

Cine

‘Chinatown’, de Roman Polanski (EEUU, 1974) VOSE. Invitado Joaquim Seguí. Ciclo Cinefòrum UIB Eivissa. Auditorio del Conservatorio de Eivissa a las 18.15 horas. Entrada libre.

Andrés Coll toca este sábado en el auditorio de Cas Serres con Mateusz Smoczynski Quartet / Joan F. Ribas

SÁBADO 15 DE MARZO

Fiestas Sant Josep

9 horas: ‘Sant Josep Express’, gincana para jóvenes y adultos por los lugares remotos del municipio. A partir de 16 años. Inscripción del 4 al 10 de marzo en santjosep.org.

gincana para jóvenes y adultos por los lugares remotos del municipio. A partir de 16 años. Inscripción del 4 al 10 de marzo en santjosep.org. 17.30 a 20 horas: ‘Flower Power para adolescentes en el Casal Xaire.

‘Flower Power para adolescentes en el Casal Xaire. 17 horas: talleres infantiles de temática hippie. Junto al ayuntamiento.

talleres infantiles de temática hippie. Junto al ayuntamiento. 18 horas: ‘Miniflower’. En la calle del Ayuntamiento.

‘Miniflower’. En la calle del Ayuntamiento. 19 horas: Aquagym Fest. En la piscina municipal.

Aquagym Fest. En la piscina municipal. 19.30 horas: Llegada y pruebas finales del ‘Sant Josep Express’.

Llegada y pruebas finales del ‘Sant Josep Express’. 20.15 horas: Encuentro coral. En la iglesia con los coros de Sant Josep y Ciutat d‘Eivissa.

Encuentro coral. En la iglesia con los coros de Sant Josep y Ciutat d‘Eivissa. 20.30 horas: ‘Flower Power’. Con los dj Javi Box, Joan Ribas y Ric Jazzbo y la actuación de Willy and the Poor Boys.

Teatro

‘Lo cant de les ànimes mudes’. Espectáculo de teatro musical con música en directo de Ismael Dueñas. 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària. Entradas a 10 € en santaeulariadesriu.com.

‘Entre tradición y esperanza (Yerma)’. Obra a cargo de la Agrupación Siesta. A las 20 horas en el centro cultural de Puig d‘en Valls. Entrada 10 euros. A beneficio de Proyecto Ibiza al Desarrollo en Potosí. Bolivia.

8m

Eivissa

10 a 19 horas: Jornada de mujeres resilientes. En el Casal d’Igualtat

Sant Antoni

17 a 19 horas: Coaching sobre autocuidado y valor personal. En sa Punta des Molí

Sant Joan

19 horas: ’Cuentos que nos han contado’. Sesión de cuentacuentos con Encarna de las Heras en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.

’Cuentos que nos han contado’. Sesión de cuentacuentos con Encarna de las Heras en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan. 20.30 horas: Actuación del grupo Heritag de Jon Michell seguido de un refrigerio. En el salón de plenos de Sant Joan.

Conferencia

‘Las prostitutas hablan de violencia’. Presentación del informe de investigación de la antropóloga e investigadora de CATS Irene Adán. 11 horas. Ciclo ‘Al barri, feminisme a diari’, de la biblioteca de ses Figueretes.

Música

Andrés Coll y Mateusz Smoczynski Quartet. Jazz. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 20 horas en el auditorio de Cas Serres.

Muriel Grossmann & Funk Explosion. Jazz y funk. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Heritage. Rock de los 70. Sant Josep es Música. 14.30 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Infantil

‘Tallers familiars de manualitats’. Para niños de 5 a 9 años y familiares. Biblioteca de Can Ventosa. Primer taller a las 10.30 y segundo a las 12.15 horas. Inscripción previa en biblioteca@eivissa.es.

Tradición

VIII Jornada Pagesa del CEIP Can Coix. Frita de porc, sobrassada torrada, tir amb bassetja, ball pagès, concursos, juegos tradicionales, rifa... De 11.30 a 16 horas en el CEIP Can Coix de Sant Antoni. Entrada 1 €.

Solidaridad

Fiesta Davall de sa Talaia. Fiesta solidaria organizada por Es Pagesos del Betis a beneficio de la Fundación PKU. Fiesta infantil, ball pagès, paella solidaria, rifa, actuaciones musicales... Desde las 11 en el aparcamiento de la calle Cataluña de Sant Antoni.

Libros

'Zona zero'. Presentación de la antología poética internacional de Melqart Editorial a cargo del editor Ramon Mayol, Gabriel Torres Chalk y varios de los poetas participantes. Música con Mon&Marcel. 12 horas en BiBo Park de Sant Rafel.

'La voz del silencio' de IDA Company, este domingo en el Pereyra / Imam

DOMINGO 16 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

10 horas: XXVII BTT Capelleta d’en Serra.

XXVII BTT Capelleta d’en Serra. 10 horas: Salida de marcha nórdica de La Bassa a Platges de Comte. Punto de encuentro a las 9.30 horas en el aparcamiento de la Bassa.

Salida de marcha nórdica de La Bassa a Platges de Comte. Punto de encuentro a las 9.30 horas en el aparcamiento de la Bassa. 14 horas: Comida a beneficio de Manos Unidas. En la plaza de la iglesia.

8M

Sant Josep: ‘Lo cant de les ànimes mudes’. Música con La Tremenda. A las 19 horas en Caló de s’Oli.

Ocio

Mercadillo de segunda mano y torrada. Parrillada a precios populares, mercadillo, música con Dj B.o.B., castillos inflables... Desde las 12 horas en la plaza de Jesús.

Danza

‘La voz desde el silencio’. Espectáculo de danza contemporánea a cargo de IDA Company. Dirección Yaima Arias. 18 horas en el Teatro Pereyra. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Música

'Sonam per tú, Iván', concierto homenaje a Iván Mérgola con la Banda, el Cor y la Big Band Ciutat d'Eivissa. 18 horas en el auditorio de Can Ventosa. Enbtrada gratuita con reserva en el https://culturaentradesonline.eivissa.es/.

II Festival de música Jove. Concierto didáctico ‘Tarare’. Para niños de 0 a 3 años. Con Isabel Albadalejo, especialista en estimulación musical y la artista Valentina Pugliese. 12 horas, en el aula 5 del Patronato de Música de Ibiza, en Can Ventosa. Detalles en la web ‘festivalmusicajove.com’.

Albert Oliva. Blues. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 12 horas en el patio del Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni.

EXPOSICIONES

'Art On!': Exposición colectiva de 16 artistas internacionales. Inauguración viernes 14 de marzo a las 18 horas en la galería Obra23, c/ Riu Arno 23 del polígono Can Bufí de Ibiza. De klunes a viernes de 10 a 17 horas o cita telefónica en el 661330127. Hasta finales de abril.

'30 artistes a Eivissa': 32 obras de 30 mujeres vinculadas a la isla por el 8M. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10 a 13.30 horas. Hasta el 26 de marzo.

'Dones que inspiren'. Exposición de obras de alumnos de la Escola d'Art d'Eivissa por el 8M. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 15 de abril.

Dominique Sanson. 'La historia de Ibiza en 20+1 cuadros', pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 26 de marzo.

Tere Bonet. 'L'essència joanina', pinturas sobre la mujer ibicenca por el 8M. Casa parroquial de Sant Joan. De lunes a sábado de 10 a 13 y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 31 de marzo.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

‘C.A.L. Blanco sobre blanco’: Exposición sobre la cal de la Fundación Arquitectura Contemporánea con fotos de Fernando Alda. Sede de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Coaib. Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta el 31 de marzo.

'Metamorfosis': Una reflexión sobre la maternidad desde la mirada masculina a través de las fotos de David Angulo (Madrid) y Alfredo Esteban (Menorca, República Dominicana), comisariada por Cris Dramin. En el Far de ses Coves Blanques de lunes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 15 de marzo.

'3 artistes... 3 estils'. Muestra de pintura y escultura de Anthony Gofer, Pepe Castells y Llorenç Escrivà. Comisariada por Gofer. En el centro cultural de Jesús. Abierta de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 25 de marzo.

'Misión en la Antártida'. Exposición de fotografías sobre la misión de las Fuerzas Armadas en el continente de hielo. Hasta el 20 de abril. En es Polvorí. Jueves y viernes de 17 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 14.

Zulema Bagur: ‘Connexions Mediterrànies’, pinturas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 4 de abril.

Anthony Gofer. Pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de abril.

Colectiva de Invierno en Estudi Tur Costa. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

Colectiva de Invierno en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril de 2025.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 horas y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.