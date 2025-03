El Gobierno se compromete a subir el plus de insularidad

La directora insular del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, se ha comprometido a que la subida del plus de insularidad para los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sea una realidad en los próximos presupuestos estatales. Así lo aseguró ayer tras participar en Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Ibiza, donde escuchó la demanda en este sentido elevada por el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero.

«Es una imperiosa necesidad implementar de forma urgente un plus de insularidad digno para los funcionarios del Estado que desarrollan su actividad profesional en la isla de Ibiza y especialmente priorizando los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado», reclamó con contundencia el regidor a la salida de la reunión, en su comparencia conjunta ante la prensa con la propia Guasch y con la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern, Antònia Maria Estarellas.

La directora insular recogió el guante y reconoció que «hace años que no se revisa el plus de insularidad». «Se está trabajando desde el Gobierno de España y desde los diferentes ministerios que tienen implicación en este tema. Esperemos que en estos presupuestos de 2025, que esperemos que se aprueben en breve, haya alguna solución encima de la mesa. Sabemos que este plus se ha de rectificar e incrementar. Estamos trabajando en ellos y esperamos que de alguna manera se apruebe en los presupuestos de 2025», confió.

Por otra parte, Guasch destacó que, durante la hora larga que duró la Junta Local celebrada en Can Botino, y que también contó con la presencia del comisario policial Manuel Hernández y el comandante de la Guardia Civil Juan Carlos Gonzaléz, se habló «mucho de la colaboración entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante todo el año, pero especialmente durante la temporada de verano».

Refuerzos veraniegos

«El compromiso del Gobierno, igual que el año pasado, es aumentar el número de agentes tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional para seguir garantizando que Ibiza sea un destino seguro para los turistas que nos visiten, pero también un lugar seguro para todas aquellas personas que vivimos y residimos en Ibiza. El compromiso es más dotación de personal, pero también alargar la presencia de estas unidades específicas durante el verano», adelantó de cara a la próxima temporada estival.

Además de refuerzos, durante la reunión también se habló de mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos. Según detalló Triguero, todos los implicados están trabajando en la creación de un protocolo para que Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Ibiza puedan compartir sus respectivos calabozos. De esta manera, si las dependencias de alguno de esos cuerpos están completamente llenas de detenidos, estas personas podría ser trasladadas y ser retenidas en las dependencias de cualquiera de los otros dos organismos públicos.

El principal motivo de esta medida es la creciente llegada de pateras a las costas pitiusas en los últimos meses, lo que ocasiona picos puntuales de migrantes que pueden ser retenidos durante 72 horas por las autoridades españoles antes de ser puestas en libertad o, por el contrario, pasar a disposición judicial en caso de que haya sospecha de actividad delictiva.

Suscríbete para seguir leyendo