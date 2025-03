Atrapan una serpiente de metro y medio escondida en el techo de una casa en Jesús

Las serpientes en Ibiza están cada vez más presentes cerca de los núcleos urbanos. "Tienen hambre, y si no encuentran su comida en el campo se van a donde sea a buscarla", explica el conocido voluntario cazador de estos reptiles Dean Gallagher que este miércoles recibió una llamada urgente para acudir a una vivienda a tan solo tres minutos del centro de Jesús a capturar una serpiente.

"Me llamaron y les dije que no hicieran ruido, que no tocaran nada ni intentaran asustar a la culebra y fui lo más rápido que pude", explica. Al llegar, el ofidio aún estaba ahí, en el techo del lavadero, escondido entre dos paneles. Gallagher se puso unos guantes protectores y la sacó con sus propias manos. Aunque hubo forcejeo e intentó morderle varias veces, la actuación "fue un éxito", asegura. Y es que, la mayoría de veces, cuando llega al lugar donde se ha visto alguna serpiente, el reptil se ha escondido y tiene que colocar trampas y esperar a que entren en ellas.

La serpiente medía 145 centímetros, casi metro y medio y "era bastante gruesa" para lo que es habitual en la isla.

Hace apenas unas semanas, Gallagher se desplazó a Jesús para capturar a una serpiente que se descolgó de las vigas de madera de una vivienda para comerse un dragón. También se desplazó a Santa Eulària para atrapar a una serpiente que se encontraba en un lavadero.

Por este motivo recomienda a la ciudadanía colocar trampas en salas técnicas de piscina, los lavaderos o casetas anexas en jardines, "porque se esconden ahí". Son lugares cálidos y con humedad, donde también se esconden dragones, geckos o salamanquesas, que se suelen subir a los techos. "Las serpientes antes estaban más en las rocas y por el suelo, pero ahora suben a los techos buscando alimento porque las sargantanes van desapareciendo".

Es muy importante estar "todos concienciados y que se pongan trampas en toda la isla", señala. En este sentido, Gallagher recuerda que asociaciones como Amics de la Terra, Gen-Gob o SOS Sargantanes ya están comenzando sus campañas. "Estaría bien que cada vez más ciudadanos se unieran y se pusieran muchas más trampas desde marzo o abril".