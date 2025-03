Prohens no aclara con quién aprobará las medidas contra la saturación

Marga Prohens ha iniciado una nueva travesía por el desierto para intentar aprobar su paquete de medidas contra la saturación turística. La presidenta del Govern no cuenta con el apoyo de ningún grupo parlamentario, únicamente tiene asegurados los votos del Partido Popular, aunque asegura que reunirá «de manera inmediata» a todos los partidos para intentar llegar a un consenso. La líder del PP se enfrenta ahora a un dilema: tendrá que elegir si quiere sacar adelante un paquete de medidas con Vox o si prefiere hacerlo con la izquierda, ya que las propuestas de ambos bandos son radicalmente opuestas. Aunque quien se mostró más altivo fue el vicepresidente, Antoni Costa, al pedir a la oposición que «si de verdad» quieren que «el carro» de la transición turística siga avanzando «se quiten del medio y se abstengan». Unas palabras que recibieron el reproche de las formaciones de izquierdas. Pese a todo, Prohens defiende que no está sola porque más de 100 entidades han apoyado el documento de bases para la transición turística: «Estas medidas son más valientes que las que el Pacte impulsó en ocho años».

La primera intervención de la presidenta desde la presentación de las propuestas para atajar la saturación turística estuvo centrada en criticar las decisiones del Pacto de Francina Armengol, a quien considera como principal y única responsable de la situación actual. Prohens denunció que las 115.000 plazas autorizadas, así como el crecimiento desbocado del alquiler vacacional aprobadas por el Pacto, son «insostenibles», si bien descartó cualquier iniciativa que suponga reducir las existentes: «El pasado viernes presentamos las primeras medidas de contención, que no de transformación, a corto plazo».

Prohens reivindicó ayer en varias ocasiones sus medidas como la lucha contra la oferta ilegal, el endurecimiento de las sanciones, la reconversión de la oferta legal, la adaptación de la ecotasa a la estacionalidad y un impuesto a los rent a car: «Estas serían exactamente las que aprobaríamos si tuviéramos la mayoría suficiente».

«Soberbia a la hora de gobernar»

Desde Vox se mostraron contundentes con el Govern y consideraron que tanto Prohens como sus consellers tienen que «salir de los despachos» y hablar con ellos para intentar llegar a algún acuerdo. La portavoz de la formación en el Parlament, Manuela Cañadas, advirtió a la presidenta que «su soberbia a la hora de gobernar les pasará factura» por actuar como si tuvieran mayoría absoluta: «Escuchen y actúen, pero no para vender humo con grandes titulares». El partido de Santiago Abascal ha subido el tono en sus críticas al PP cuando faltan apenas dos meses para que se cumplan dos años de la victoria de Prohens en las elecciones autonómicas de 2023.

En estos mismos términos se pronunció el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien insistió en que la presidenta «tiene que empezar a entender» que tiene 25 diputados y que la legislatura está «bloqueada». «Gobernar en solitario no significa no gobernar. Ahora mismo no pueden hacer nada. No es capaz de proponer medidas valientes. Ha conseguido no convencer a nadie. Todos han salido a decirle que no le gustan sus propuestas ni su forma de gobernar. Lo que usted quiere de verdad es que no se haga nada», manifestó el dirigente socialista.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, también reprochó a Prohens sus formas porque «estamos acostumbrados a que traigan medidas sin haberlas consensuado con nadie» y recordó al PP que no votarán a favor de ninguna modificación del Impuesto de Turismo Sostenible que suponga bajarlo o eliminarlo: «Son fuegos artificiales y medidas de maquillaje de cara a la galería». Además, los ecosoberanistas criticaron que el Govern «no toma ninguna medida» para hacer frente al «colapso» en movilidad porque el único anuncio en esta materia ha sido un impuesto a los rent a car, una medida «de recaudación hipotética, sujeta al visto bueno de la patronal, que no se aplicará antes de 2026 y que no supone ninguna limitación».

