Pedro Campillo, nuevo secretario general de UGT en Ibiza y Formentera

Tras un año al frente de la gestora de UGT, Pedro Campillo toma definitivamente las riendas del sindicato, del que este miércoles ha salido elegido como nuevo secretario general. Su principal tarea será ahora "constituir formalmente una comisión ejecutiva que se encargue, ya con pleno poder, de lo que es la gestión; hay que crear un equipo y hacer de la UGT, como dice el lema de nuestro congreso confederal, más y mejor sindicato".

Cree Campillo que, "sindicalmente", se enfrentará en esta nueva etapa a muchos retos, el principal de ellos, la vivienda: "Estamos en un periodo de mucha turbulencia mundial y local. Aquí, en Ibiza, estamos sufriendo una situación realmente dolorosa con la vivienda. No es que los empresarios no encuentren viviendas para sus trabajadores, es que los trabajadores no encuentran vivienda para poder vivir ellos dignamente". El flamante secretario general critica "la proliferación, cada vez más, de asentamientos, e incluso estamos a punto de normalizar esa situación, cosa que no deberíamos aceptar".

¿Y de qué manera considera que se puede solucionar ese problema: "Es un asunto que, bajo nuestro punto de vista, tiene muchas aristas. No se puede resolver a base de construir, construir y construir. Aquí hay que reequilibrar, y que nuestra principal industria, que es el turismo y que además lo tiene que seguir siendo, lo sea de una manera equilibrada".

En ese sentido, cree que hay que "reflexionar si la ocupación [hotelera] puede ser infinita". Ante el "aquí cabe todo el mundo", opina que "si caben 100, caben 100, no 180. Hay que hacer una reflexión conjunta al respecto".

Soluciones "incluso con dolor"

Señala que quien tiene la responsabilidad de tomar las medidas son las instituciones y los partidos políticos: "Deben afrontar con seriedad, con valentía y, en ocasiones, incluso con dolor, medidas que solucionen y que corrijan la situación que estamos atravesando en el ámbito de la vivienda, que es muy grave".

Cuando se le pregunta sobre qué actuaciones concretas propondría, Campillo da una pista: "No parece lógico que se estén construyendo viviendas unifamiliares a precios astronómicos que se escapan del bolsillo de cualquier trabajador medio. Y mientras tanto no se constituyen pisos donde un trabajador pueda constituir una familia y vivir con sus hijos, vivir de manera normal, como lo ha hecho toda la vida".

Pero, por otra parte, apunta que la isla "es un territorio frágil en el que no puede haber una construcción indefinida". "Aquí -prosigue- hay recursos naturales que son limitados y hay que tenerlos en cuenta y mirarlos de manera global para que no arreglemos un problema y generemos otro que ya existe".

Singularidad pitiusa

En el acto estuvo presente Pedro Homar, secretario general de UGT en Balears, quien, como Pedro Campillo, opina que "las Pitiusas tienen una singularidad" y que padece los mismos problemas, "pero multiplicados", que en el resto de Balears: "Hay doble insularidad; la dificultad de encontrar vivienda es aquí todavía peor, como la dificultad de dotación de personal público y de profesores, de docentes, de personal sanitario… Ibiza es el epítome de la dificultad, así de claro, pese a la prosperidad y pese al crecimiento, no puede haber un crecimiento económico que no vaya acompañado del incremento del bienestar de los trabajadores".

Respecto al problema habitacional, Homar afirma que "no se pueden dejar las cosas al albur del libre mercado, y la vivienda es el ejemplo máximo de esta cuestión. No se puede crecer de manera exponencial sin hacer políticas acompasadas que permitan la dotación de personal, las retribuciones justas y todas estas cuestiones que permitan un crecimiento sostenible y óptimo".

Por su parte, Campillo también señala que "la carestía de la vida", a su juicio, es "mucho más alta que en el resto del Estado, incluso que en el resto de Balears". "Tenemos -añade- una falta de empleados públicos en la Administración General del Estado, pues no quieren venir a trabajar a Ibiza ni a Formentera. Y está la situación de los jubilados, que es un colectivo al que habrá que dar prioridad porque se han dejado la vida trabajando en esta tierra, [muchos de los cuales] no han podido cotizar durante algún un periodo, por lo que tienen ahora unas pensiones mínimas que les hacen imposible poder vivir y pagar un alquiler en la isla".