Humor y feminismo para jóvenes

«Somos las reinas del mundo». Este fue el grito conjunto que exclamaron las jóvenes al finalizar el espectáculo ‘Ai Cony!’ protagonizado por la actriz Eva Barceló Pena. Los cerca de 180 asistentes en el auditori Caló de s’Oli de Sant Josep presenciaron un divertido show en el que la mujer fue la protagonista de una actividad organizada por el Ayuntamiento en el marco de su programación por el Día Internacional de la Mujer (8M).

Barceló abordó en ‘Ai Cony!’ una gran variedad de temas, tal y como anticipaba el lema de la función: ‘Monólogo de amor, humor y ovarios’. Eso sí, la dinámica actuación de la artista fue mucho más allá, ya que habló sobre otros asuntos que también afectan a muchas mujeres como la presión por encontrar pareja o ser madres. Todo ello, haciendo uso recurrente de una ironía que consiguió captar el interés y despertar las risas y carcajadas de la mayoría del público.

Nuck Miralbell cursa segundo de Bachillerato en la Escola d’Art d’Ibiza. Una vez finalizado el espectáculo, hace un balance positivo de la experiencia: «Ha ido muy bien. Ha sido un monólogo bastante guay que ha servido para divertirnos y reír un rato. Es una actividad que ha superado mis expectativas, ya que no me esperaba nada en especial cuando nos dijeron que íbamos a venir». Para Miralbell es una iniciativa educativa ejemplar, ya que considera que está centrada en un tema «del que se debería hablar más».

«Muy entretenido». Esta es la frase de Mara Escandell, compañera de clase de Miralbell, al hablar sobre el monólogo. Con una enorme sonrisa reconoce que ha disfrutado «muchísimo». Además, destaca la importancia de este tipo de iniciativas, «al tener una función de concienciación social».

Al lado de Escandell se encuentra su amiga Laia Caro, quien explica que «es más efectivo» tratar el tema del feminismo en los jóvenes a través de actividades como «monólogos, ya que al ser algo más dinámico, consigue captar más el interés de la gente». Asimismo, indica que estas funciones también sirven «para aprender nuevas cosas».

La interacción con el público es otro de los elementos estrella de la obra de Barceló, que tiene una duración aproximada de 70 minutos. El diálogo entre artista y público es una constante. «¿Sois de Sant Josep»?, «¿Odiáis a Elon Musk»? Estas son solo algunas de las cuestiones que se formulan.

Por otro lado, las preguntas retóricas de Barceló tienen un excelente resultado entre los oyentes. Una evidencia de ello son las sonoras carcajadas de algunos jóvenes ante las animadas respuestas de la monologuista. «¿Qué debe tener una buena mujer?», pregunta Barceló en una instante de la obra. La artista responde, con ironía: «Ser una ama de casa ejemplar, cocinar bien y saber preparar un guiso rico, que tenga interés por el arte y ser atractiva físicamente. Esto es lo que tradicionalmente quería un hombre de nosotras, pero si soy sincera las mujeres pedimos de un hombre que simplemente no sean unos gilipollas». Esta última frase es uno de los momentos cúspide de la mañana.

Audios machistas

Barceló no pasa por alto algunas bromas sobre el uso inapropiado del lenguaje. Ella explica el «habitual» debate sobre cómo referirse a una mujer: «Estoy cansada de ir al banco y que me pregunten si me tienen que decir señora o señorita. Al final, lo único que deseo es coger una catana y hacer una locura».

Para hacer más amena la actuación, utiliza material de archivo. Breves audios con declaraciones machistas de celebridades como Pablo Motos se encargan de inaugurar el show instantes previos de que Barceló suba al escenario. Mientras tanto, los asistentes esperan atónitos el devenir de los acontecimientos.

«Estamos cansadas. Esto se ha acabado». El tono de voz de Barceló es aún más convincente cuando habla sobre los casos de hombres pedófilos, pederastas o responsables de agresiones sexuales y violaciones, a los que les cataloga de «asquerosos mamarrachos». Además, les manda «a todos ellos a tomar por saco». La energía que desprenden las palabras de la actriz consiguen contagiar al público. Algunas de las jóvenes asienten con la cabeza en una señal de sentirse totalmente identificadas con las situaciones expuestas.

En un día así tampoco pueden faltar las menciones sobre la situación del colectivo LQTBIQ+ en relación con el feminismo. En este sentido, Barceló recuerda a modo de crítica que todavía existen «feministas homófobas, transfóbicas, fascistas o sionistas». Para ella, dan «tanto asco como los partidos políticos de izquierda que en verdad ya no lo son».

Con el paso de los minutos hay quien pierde interés por el monólogo. La luz tenue y la comodidad de las butacas del auditorio consiguen relajar en exceso a más de un estudiante en los instantes finales. Sin embargo, los aplausos son unánimes al finalizar el espectáculo. Salir del instituto para disfrutar del humor en un día de clase es una situación especial para cualquier alumno.

El espectáculo acaba sobre el mediodía. Los asistentes, alumnos de primero de Bachillerato del instituto Algarb y de su Ciclo de Deportes y los estudiantes de Ciclos Formativos y de Bachillerato de la Escola d’Arts, salen al patio del auditorio para disfrutar durante escasos minutos del agradable sol. Sin embargo, tienen que irse rápidamente al autobús para volver al instituto y con ello, volver a la dura realidad .

