La Audiencia absuelve al exalcalde José Tur 'Cires' y a Cristina Ribas en el caso del chiringuito de Cala Gració

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha acordado absolver al exalcalde de Sant Antoni, Josep Tur Cires, y a la exconcejala socialista Cristina Ribas del delito de prevaricación por el que fueron acusados por la propiedad del chiringuito en Cala Gració que había sido autorizado por la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento, y que ordenaron retirar.

En la sentencia, del pasado lunes 10 de marzo y a la que ha tenido acceso este diario, las magistradas que la firman, Rocío Martín Hernández, Gemma Robles Morato y Cristina Díaz Sastre, indican que "procede la libre absolución de los acusados, con todos los pronunciamientos favorables".

Esta resolución, que coincide con el pronunciamiento previo favorable también a la absolución de la Fiscalía, no es firme y contra ella se puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La vista previa del juicio se celebró a mediados del pasado mes de diciembre, cuando la jueza instructora decretó la apertura de juicio oral hace casi tres años. La acusación particular, que ejerce la promotora del chiringuito, pedía una pena de 12 años de inhabilitación para empleo y cargo público para los dos acusados.

Jurisprudencia sobre la prevaricación administrativa

En los fundamentos de derecho de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial se analiza, para justificar el fallo absolutorio, entre otros muchos detalles, la jurisprudencia relativa al delito de prevaricación administrativa, "la clave para determinar la relevancia penal de los hechos que se atribuyen a los acusados".

Al respecto, las magistradas apuntan que se debe "analizar si [los dos acusados] obraron de tal forma [impedir la instalación del chiringuito] porque querían sobreponer su voluntad, fueran cuales fueran el fin último que persiguieran y las consecuencias que ello pudiera generar, a cualquier otra consideración, convirtiendo sus deseos en ley".

"Por todo lo anteriormente analizado", indican, "no resulta acreditada -de modo que cause convicción a este tribunal- esa arbitrariedad manifiesta de perseguir un resultado injusto y de imponer la propia voluntad por parte de los acusados, pues la controversia jurídica y técnica existente en el expediente de autos era de tal entidad que no puede sustentar un delito de prevaricación administrativa, al no haber quedado acreditada la concurrencia del requisito objetivo del tipo, consistente en la arbitrariedad de su actuación y, desde luego, no soportaría el elemento subjetivo del tipo, pues difícilmente puede afirmarse que actuaran 'a sabiendas de su injusticia' cuando los informes jurídicos eran contradictorios entre sí".