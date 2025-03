Muere Dirk 'Watts', el batería más longevo de Ibiza

"Su música nunca dejará de sonar". Así reza la esquela de Dirk Werner Schultz, conocido en el mundo de la música de Ibiza como Dirk 'Watts', que falleció este sábado a los 82 años de edad. Watts era conocido como el batería más longevo de la isla, ya que a sus 82 años seguía dándolo todo en cada concierto.

La noticia ha sido divulgada por la página Sant Josep es Música: "Hemos sabido que el sábado nos dejó Dirk 'Watts', un batería que cuando lo veías en acción con My Generation siempre resultaba un espectáculo a pesar de su edad. Desde Sant Josep és Música le rendimos homenaje con esta preciosa foto de Joan F. Ribas. Gracias por tu música. Descansa en paz...", señalan en la web musical de Sant Josep.

My Generation

'Watts' tocaba desde hace años con My Generation, una banda de músicos veteranos que ha pisado prácticamente todos los escenarios de la isla. Un 'power trío' formado porJürgen Graf a la guitarra y la voz, Ran Pérez al bajo y los coros y la batería de 'Watts', que versionaba sobre todo grandes éxitos de los años 60 y 70, de The Beatles a los Stones o Jimi Hendrix o The Who!, de cuyo gran éxito habían tomado el nombre.

El velatorio tendrá lugar este miércoles, 12 de marzo, de 12 a 13 horas en el Tanatorio Crematorio Municipal de Santa Eulària.