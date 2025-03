Ibizacinefest pone fin a diez días de cine independiente

La novena edición de Ibizacinefest llegó este domingo a su fin tras diez días de proyecciones, coloquios y actividades en diferentes espacios de la isla. Los espectadores han podido disfrutar del mejor cine independiente y de autor en el Teatro España de Santa Eulària, Can Jeroni en Sant Josep, Can Ventosa en Eivissa, Cine Regio en Sant Antoni y en el Ayuntamiento de Sant Joan. La clausura del festival se llevó a cabo con la entrega de premios que reconocieron el talento de cineastas nacionales e internacionales.

Además, el domingo 9 de marzo, los alumnos del Taller-Residencia Slow Cinema, dirigido por Jiajie Yu Yan, presentaron los cortometrajes realizados durante la formación: "Una sesión que evidenció el gran potencial y talento de los participantes, consolidando esta iniciativa como un espacio de experimentación con gran recorrido en Ibizacinefest", destacan desde el festival en una nota.

El Premio de la Crítica a Mejor Largometraje recayó en ‘ASOG’, de Seán Devlin (Canadá), y fue entregado por el equipo de Blogos de Oro y Eva Ruiz, coordinadora de Turismo de Sant Josep.

Los premios de Cortos Nacionales e Internacionales fueron entregados por Eduardo Guillot y Samuel Rodríguez, que destacaron la diversidad y calidad de las propuestas presentadas. El premio al Mejor Cortometraje Nacional recayó en ‘El Príncep’, de Àlex Sardà, en un festival que es calificador para los Premios Goya.

El premio a Mejor Corto Balear fue para ‘Tòtem’, de Macià Florit, entregado por María José Ríos, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep. La Mención Especial de esta categoría la obtuvo ‘Las personas que no fuman deberían ser ceniceros’, de Pablo Roso, y fue entregada por Marisol Ferrer, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Eulària.

El festival ha contado también con un espacio dedicado a la industria y la reflexión sobre el presente y el futuro del cine, celebrado en THB Los Molinos. La sesión informativa ‘¿Por qué rodar en Ibiza?’, impartida por Noemí Castro, de la Ibiza Film Commission, valoró las posibilidades que ofrece la isla como escenario de rodajes. La jornada continuó con la Masterclass IA a cargo de Alex Valverde y Adrián Sánchez, que exploró el impacto de la inteligencia artificial generativa en los procesos creativos del cine, con casos de estudio y herramientas prácticas del +RAIN Film Festival.

El Palmarés Premio de la Crítica al Mejor Largometraje sección Panorama ‘ASOG’, de Seán Devlin (Canadá) Premio a la Distribución #Counpack ‘Smell of Burnt Milk’, de Justine Bauer (Alemania) Cortometraje nacional (calificador premios Goya) Mejor Cortometraje Nacional: ‘El Príncep’, de Àlex Sardà Mención Especial: ‘Relax’, de José Luis Maldonado Cortometraje internacional Mejor Cortometraje Internacional: ‘Chica de fábrica’, de Selma Cervantes (México) Mención Especial: ‘Hold on for Dear Life’, de Simone Fiorentino (Italia) Fem-Cine Mejor Cortometraje: ‘Puzzleak’, de Kote Camacho (España) Mención Especial: ‘Els Buits’, de Sofia Esteve, Isa Luengo, Marina Freixa (España) Focus Balear Mejor Cortometraje Balear: ‘Tòtem’, de Macià Florit Mención Especial: ‘Las personas que no fuman deberían ser ceniceros’, de Pablo Roso Premio Concurso de Guiones ‘Bob’s’, de Júlia Marcó y Mariona Echart (España) Premio del Público ‘Hopper. An American Love Story’, de Phil Grabsky (Reino Unido)

Aunque el festival ha finalizado, Ibizacinefest 2025 sigue en marcha con varias actividades en las próximas semanas. El 14 de marzo se celebrará un Taller de Guión Cinematográfico en l’Escola d’Arts d’Eivissa. Además, la sección ‘Y ESO?’ tendrá una nueva proyección en el IES Sa Serra, con el objetivo de acercar el cine a los jóvenes. Por otro lado, la Filmoteca de Eivissa (Cinefòrum de la UIB) acogerá una sesión especial de ‘Curt Balear’, con cortometrajes representando a las cuatro islas.

Con esta edición, Ibizacinefest reafirma su compromiso con la exhibición y promoción del cine de autor, el talento emergente y las miradas independientes. La organización del festival agradece el apoyo de instituciones, patrocinadores y, sobre todo, del público que ha llenado las salas durante estos diez días. El cine sigue vivo en Eivissa y ya mira hacia su próxima edición", señala la nota.n

