Fallece Monty, uno de los perros veteranos de sa Coma en Ibiza

Monty era uno de los perros 'abuelos' del Centro de Recuperación Animal de sa Coma en Ibiza. Ayer falleció a los 14 años, ha publicado el centro en sus redes sociales.

El can entró a sa Coma con tan solo tres años, por lo que ha vivido toda su vida sin un hogar. "Tristemente en sa Coma residen animales que no vuelven a sentir nunca el calor de un hogar y no se les da la oportunidad de ser amados como se merecen", han lamentado desde el centro.

"Tenemos un objetivo común, un futuro en el que ningún animal deje este mundo sin el calor que una adopción le pueda dar", ha continuado el mensaje. "Ojalá Monty sirva de ejemplo para concienciar sobre la importancia de adoptar. Vuela alto Monty", ha concluido.

El Centro de Recuperación Animal de sa Coma en Ibiza es un centro de adopción, no un lugar para que los animales vivan el resto de sus vidas, algo que ocurre en algunos casos como el de Monty.

Cabe recordar que todos los animales del centro salen con el chip, su pasaporte, las vacunas y esterilizados. Además, se puede ir como voluntario para sacar de paseo a los animales, algo que sirve para fomentar vínculos que terminen en una adopción. Desde la Fundación de Perros Abandonados insistieron el año pasado en la importancia de que haya voluntarios ya que los perros “están encerrados en jaulas muchas horas” durante la jornada.