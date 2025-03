El dj que desafía Ibiza: doble residencia en Ushuaïa

Calvin Harris será el primer artista en tener una doble residencia en el mismo club, durante una sola temporada, debido a la gran demanda que generan sus actuaciones en Ushuaïa Ibiza, según ha anunciado el cuarto mejor club del Mundodel Top 100 de la revista Dj Mag.

El productor, dj y compositor ganador de un Grammy tomará el control de los martes y viernes con 25 shows diseñados para ofrecer una residencia exclusiva y sin precedente. Actuará los martes desde el 1 de julio hasta el 26 de agosto y los viernes desde el 30 de mayo hasta el 12 de septiembre.

"No hay otro artista como Calvin Harris. Durante años, uno de los más solicitados del mundo, dominando las listas globales con himnos que han marcado el sonido de la música dance actual, colaborando con superestrellas como Rihanna, Dua Lipa, The Weeknd y muchos más. Con más de 56 mil millones de reproducciones y numerosos premios a lo largo de su carrera, su influencia va mucho más allá de la pista de baile", explican desde Ushuaïa Ibiza en un comunicado.

El regreso de Calvin Harris a Ushuaïa Ibiza marca un hito en su carrera, convirtiéndose en el primer artista en la historia en tener dos residencias en un mismo club durante una sola temporada.

Los viernes seguirán siendo una de las noches más codiciadas de la isla, mientras que los martes darán paso a una nueva era con un concepto innovador que lleva la producción, el sonido y el espectáculo al siguiente nivel.

Ushuaïa Dubai

Tras su exclusiva actuación en la gran apertura de Ushuaïa Dubai Harbour Experience el pasado octubre, Harris vuelve al escenario al aire libre de Ushuaïa Ibiza para ofrecer a sus fans una oportunidad única de disfrutar a uno de los djs más influyentes de todos los tiempos en un entorno diseñado para la evasión musical absoluta.

"Esto nunca se ha hecho antes, y me emociona ser el primer artista en tener una doble residencia en Ushuaïa Ibiza. Nada de esto sería posible sin los increíbles fans que han estado conmigo en cada paso del camino. Sentir nuevamente la energía de personas de todo el mundo reunidas en el epicentro de la música electrónica es algo que ansío experimentar otra vez. Dos residencias, dos noches completamente diferentes… Esta será una temporada como ninguna otra", ha explicado Calvin Harris.

"La energía que Calvin transmite a sus fans es realmente excepcional. No es solo cuestión de música, sino de la conexión única que crea con personas de todo el mundo. Su capacidad para superar límites creativos ha sido una pieza clave en el legado de Ushuaïa Ibiza. Con esta doble residencia sin precedentes, viviremos un verano verdaderamente espectacular" ha afirmado el propietario, fundador y CEO de The Night League y Ushuaïa Entertainment, Yann Pissenem.

Las entradas ya están a la venta en theushuaiaexperience.com.

Imagen promocional del artista Calvin Harris. / USHUAÏA IBIZA

Una de las figuras más influyentes de la música dance

Calvin Harris es un dj, productor y compositor británico que se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música dance a nivel global. Con más de una década de trayectoria, ha creado algunos de los mayores éxitos de la música dance actual, incluyendo temas que han encabezado las listas de éxitos como 'This Is What You Came For', 'One Kiss' y 'How Deep Is Your Love'.

Reconocido por su sonido innovador y definitorio del género, ha trabajado con artistas de primer nivel como Rihanna, Dua Lipa y Ellie Goulding, acumulando más de 56.000 millones de reproducciones en todo el mundo.

Con dos álbumes y once sencillos en el número 1 del Reino Unido, Calvin Harris es una fuerza dominante en la industria musical. Su carrera está marcada por colaboraciones innovadoras, éxitos récord y una habilidad incomparable para crear himnos atemporales de la música dance, consolidándose como un verdadero ícono de la electrónica.

Su conexión con Ibiza más allá de la música

Calvin Harris es propietario desde hace tres años de Terra Masia, una finca de 56 hectáreas en Santa Eulària. En una entrevista ofrecida al programa Kiss Breakfast, el dj afirmó que dos proyectos frustrados con dos artistas muy reconocidas le empujaron a dedicarle más tiempo a sus actividades en contacto con la naturaleza. “Cuando esas dos canciones cayeron pensé ‘puede que sea momento de que haga un poco de jardinería y puede que esas no fuesen las canciones correctas para que sacase en ese momento’”, comentó Harris.

En este mismo lugar fue donde además le pidió matrimonio a su esposa, la locutora de radio de BBC Radio 1 Vick Hope, con la que mantuvo una relación en secreto durante varios meses antes de casarse en septiembre de 2023 en Northumberland (Reino Unido).