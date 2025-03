Los arquitectos de Ibiza creen que la actual situación urbanística en Sant Josep es «insostenible»

«Mi opinión personal es que en Sant Josep no se ha hecho un desarrollo urbanístico» todos estos años, dice Carmen Navas, presidenta de la demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos de Balears (Coaib). Décadas de dejadez que se traducen en un urbanismo endiablado y de difícil encaje y que, paradójicamente, ha perjudicado a quienes han sido escrupulosos con la ley, como ha explicado la misma Navas en una rueda de prensa.

«Un propietario que no ha desarrollado su vivienda, pudiéndolo haber hecho porque se lo permitía la normativa, ahora se encuentra bloqueado puesto que sus vecinos han construido y no han dejado las dotaciones de servicios, de viales ni de saneamiento. Y se encuentra con que, si no hace él personalmente todo este desarrollo de servicios, no puede hacer una vivienda. Vamos, que es imposible», relata.

El hecho de que no hayan depuradoras y que las construcciones hayan salido del paso con fosas sépticas, provoca que «si a un propietario le obligas a invertir en crear una depuradora, el proyecto no es viable», con lo que «ahora mismo los suelos están bloqueados». Esto ha provocado que todo el municipio esté lleno de ‘falsos urbanos’, imposibles de urbanizar si se siguen las normas que marca la Ley de Urbanismo de Balears.

Por este motivo, desde el Coaib consideran que un Plan General en Sant Josep es «deseable que se apruebe» aunque, de momento, se guardan su opinión sobre el borrador que ha presentado el Ayuntamiento josepí: «Tenemos que estudiarlo. Desde nuestra Oficina de Información Urbanística ya hemos dado el aviso de que se pongan a ello y por supuesto que daremos nuestra opinión».

«Camino al colapso»

Por su parte, Amics de la Terra se ha pronunciado en contra de la previsión contemplada en el borrador del PGOU de Sant Josep de que se construyan 4.264 viviendas más en el municipio. Una cifra que, si se le añade el crecimiento previsto en Sant Antoni, supondrá que solo en estos dos municipios, «la población crezca en 12.960 habitantes». Según la organización ecologista, esto demuestra «la irresponsabilidad de las administraciones locales, que ignoran la necesidad de parar el crecimiento desmesurado».