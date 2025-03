Prohens se queda sola: ningún partido apoya sus medidas contra la saturación turística

Marga Prohens no tiene el apoyo de ninguno de los partidos que conforman el Parlament balear para sacar adelante su paquete de medidas contra la saturación turística presentado el pasado viernes. Las propuestas han desatado además una oleada de críticas por parte de todas las formaciones, que cuestionan tanto el fondo como las formas de la iniciativa. La falta de consenso político y las críticas recibidas evidencian la dificultad del Govern de Marga Prohens para sacar adelante sus medidas sin una mayoría parlamentaria clara. La oposición coincide en criticar la falta de diálogo y negociación, dejando en el aire el futuro de unas medidas que nacen rodeadas de controversia.

Vox, el teórico socio natural de Prohens, resume las medidas como "un ataque directo al motor económico de las islas". Su portavoz, Manuela Cañadas, acusa al PP de "traicionar" tanto al sector turístico como a sus votantes y afirma que el Govern "se ha sumado al discurso turismofóbico de la izquierda", por lo que se muestra muy crítica porque "no es un plan de contención, sino de asfixia económica".

"Hace unos años decían que la ecotasa restaba competitividad y castigaba al sector, ahora aplican la misma receta que criticaban", señala Cañadas, quien también denuncia que las medidas "atacan sectores clave como los cruceros, los hoteleros, los rent a car y el alquiler vacacional". En este sentido, insiste en que "no hay evidencia" de que la subida de la ecotasa tenga "efecto disuasorio" a la llegada de turistas y se muestra rotunda en su rechazo: "No seremos cómplices ni responsables de estas políticas que perjudican a los ciudadanos".

Oposición frontal del PSOE

Por su parte, el PSOE considera que son medidas "insuficientes y sin rumbo". El portavoz socialista, Iago Negueruela, critica al Govern de "incumplir sistemáticamente sus promesas" y de "juegos de artificio permanentes para no hacer nada" al considerar que las propuestas de "claramente insuficientes".

El dirigente socialista critica que "no se combaten la saturación ni se frena el crecimiento turístico" y que las propuestas "incentivan que vengan más turistas en otros meses". Se opone firmemente a la bajada de la ecotasa y denuncia que los incrementos solo en tres meses "no servirán para regular los flujos turísticos". En cuanto al alquiler vacacional, Negueruela acusa al Govern de "quitar políticas de decrecimiento efectivas" y afirma que "la intención real es que no se haga nada".

Més habla de "irresponsabilidad"

Por último, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, califica de "tremenda irresponsabilidad" la presentación de las medidas sin haber negociado con ningún partido. "No tienen una mayoría parlamentaria para aprobarlas y nos preguntamos cuál es su verdadera voluntad con estas propuestas", señala. Apesteguia asegura que las medidas parecen "anuncios mediáticos para curarse en salud ante la llegada masiva de visitantes este año" y califica las propuestas de "cortinas de humo".

El portavoz se muestra tajante al afirmar que "no daremos apoyo a medidas que rompan con el decrecimiento de la legislación vigente" y se opone a "recuperar las bolsas de plazas" o permitir que los hoteles y la restauración "se salten los planeamientos urbanísticos". Apesteguia también exige la limitación de la entrada de coches y rechaza cualquier propuesta de bajar la ecotasa: "No daremos apoyo a ninguna de las medidas, pueden enviarlas a la basura de reciclaje y venir a negociar con una hoja en blanco", concluye.