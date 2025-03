Pedro Homar, secretario general de UGT-Balears: «El libre mercado en la vivienda no ha funcionado y es antisocial»

El secretario general de UGT estatal, Pepe Alvarez, afirmó que las diferencias entre federaciones de Balears no eran ideológicas, sino de otro tipo. ¿De qué tipo?

Me encantaría poder contestar esta pregunta, pero vengo de un estrato muy alejado de estas cuestiones. Sé que vienen de muy atrás. Es normal que la federación de servicios, movilidad y consumo, que es la que tiene más presencia y arraigo en el sindicato, quiera tener una voz propia. Quizás ellos sienten que no se les da la interlocución que desearían, no lo sé. Yo soy un funcionario que se ha afiliado a un sindicato de clase y creo que en las cuestiones internas tenemos que estar todos a una. El pasado no es mi negociado.

El nuevo secretario general de UGT-Balears ha salido elegido con un respaldo interno del 58%. | M. M.

¿No siente que se le resta autoridad con casi la mitad de la representación interna sin darle apoyo?

No, basta ver la política española. Hay diferentes sensibilidades y así es la democracia. Si hubiera sido un congreso a la búlgara se hubiera criticado igual. No me quita el sueño para nada, y si hubiera sido con un 51% diría lo mismo.

Señaló nada más ser elegido que su objetivo era tender puentes y la recuperación de la unidad. ¿Qué pasos piensa dar?

El mensaje de unidad lo he mantenido siempre y en todos los ámbitos. Lo primero que voy a hacer es un diagnóstico de la situación y ver si ese conflicto de visiones del sindicato es subsanable. Pero garantizo que no se va a perder el tema ni por talante ni por energía.

UGT es el sindicato mayoritario de Balears y ha aumentado las diferencias los últimos meses, frente a lo que sucede en el conjunto del Estado, donde gana CC OO. ¿Cuál es la clave?

En la Administración General del Estado, que es de donde yo vengo, luchamos con sindicatos corporativos, que se centran en el ombliguismo, y lo que hemos hecho es mensaje, trabajo, hablar con normalidad de las cosas y ser reivindicativos al máximo. Mi fórmula es ser reivindicativo hasta las últimas consecuencias pero nunca enfadarse. Al sector turístico también le viene bien la paz social y por eso se impone el sentido común.

Han conseguido subidas salariales en hostelería que son referente en toda España y ahora un pacto con el Govern para mejorar el plus de insularidad del personal público. ¿Pero no es frustrante ver que todo eso se lo come el precio de la vivienda y el coste de la vida?

Pues imaginemos cómo lo pasa la gente que ni siquiera ha podido acceder a esas mejoras salariales. Lo que está pasando es absurdo. ¿Esperan a que haya un estallido social? El sindicato hace su trabajo y a la vista está que lo hace bien, pero también hay elementos que no controlamos en absoluto. Esto no es la guerra de Ucrania donde un señor invade un país y no podemos hacer nada. Esto está pasando aquí, y vemos como viene gente de otros países con mayor poder adquisitivo que el nuestro e intervienen inflacionando la vivienda. Ya no es una cuestión ideológica. Lo primero que habrá que hacer es regular este mercado. ¿Eso es intervenir? Lo que está claro es que el libre mercado no ha funcionado y es antisocial. Eso está clarísimo y los políticos están para regular. ¿No lo hacen con otras cuestiones? ¿Qué pasa, que la vivienda va por libre?

¿Cuál es la solución?

El PP va a tener que aprender. No se puede gobernar de espaldas a la sociedad. Por muy de derechas que seas, todo el mundo quiere que sus hijos se puedan emancipar. Lo que está claro es que tiene que ser un objetivo a alcanzar. Ya veremos la vía para conseguirlo.

Pepe Álvarez ha dicho que 2025 debe de ser el año de las subidas salariales. ¿Cuánto?

Depende de la situación de cada convenio colectivo. No se puede generalizar.

A los empresarios del sector turístico parece que les asusta más la reivindicación de UGT de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales que las subidas salariales. ¿Cómo se les convence?

Comprendo que si tienes un hotel u otro negocio abierto las 24 horas del día y que siempre tiene que estar cubierto por personal la reducción de jornada supone un reto. Pero se tiene que intentar porque es de sentido común y es de justicia social. Hablan de tiempo libre como si fuera un desfalco, pero la gente gasta cuando no trabaja y se reinvierte en la economía, el dinero circula, la gente es más feliz, está más motivada. Todo eso se tiene que poner sobre la mesa. La vida no gira en torno a producir y producir, sacar el máximo beneficio y apurar al máximo el tiempo de los trabajadores.

Ya hay un acuerdo para bajar a las 37,5 horas semanales entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. ¿En Balears es viable llegar a las 35?

Lo es absolutamente aunque pueda haber ámbitos en los que se tarde más y en otros sea más inmediato. Los sindicatos serios no hacemos propuestas como el que tira una piedra.

¿Incluso en un contexto de escasez de mano de obra?

¿Qué mejor forma hay de que Balears sea un destino laboral atractivo? Pues subiendo salarios también. Si queremos ser competitivos para atraer a más trabajadores tenemos que hacerlo muchísimo mejor.

Una denuncia permanente de los sindicatos es la relativa a las sobrecargas de trabajo. ¿El registro de jornada ha sido un fracaso?

Hace falta arremangarse y elevar las inspecciones. Hay demasiadas horas extraordinarias no reconocidas. Eso solo se combate con más controles y que los empresarios que no cumplen, que son cada vez menos, sientan el aliento de la Administración. No puede ser que la normativa laboral quede al albur de la buena voluntad de su cumplimiento.

¿Hacen falta reformas en el registro de jornada?

Sí. Tecnológicas, porque tenemos mecanismos para ello. Pero también con un aumento de los controles. Y evidentemente la implantación sindical en un centro de trabajo ayuda a ello.

¿El déficit de personal en la Administración del Estado es uno de los problemas más graves de Balears? Afecta a servicios básicos como la Seguridad Social o el de empleo.

Contesto con un sí con mayúsculas. El problema pasa por los presupuestos generales del Estado, y a la hora de aplicar mejoras nos encontramos con las mismas trabas, ya sea teniendo enfrente al PP o al PSOE, que esto quede claro. Hasta que el problema no reviente por algún lado no van a hacer nada y consienten que haya falta de personal. Hay funcionarios que llegan de la Península y cobran 1.200 euros al mes. ¿Qué se puede hacer con 1.200 euros en Ibiza, por poner un ejemplo? Que me lo expliquen. Y son funcionarios del Estado que prestan servicios esenciales y que se ven obligados a compartir piso, por no decir cosas peores. Es un clamor.

¿Cómo conseguimos que una persona que viene de otra comunidad se quede en las islas y no pida el traslado a los dos años?

Balears es un lugar maravilloso para vivir, por naturaleza, por servicios, por clima, por cultura... El que no se queda aquí no es porque tenga morriña, sino que en un 80% de los casos es que no le llega el sueldo para vivir en condiciones de dignidad. Con las retribuciones que se pagan se puede vivir mucho mejor en Cuenca, por poner un ejemplo.

Balears es la comunidad autónoma con la tasa de siniestralidad más alta de España. ¿Qué se está haciendo mal? Es verdad que muchos son leves, pero los sindicatos de las islas son los primeros en denunciar la situación en la construcción.

El diagnóstico es muy complejo. La ley es muy garantista y aplicándola se puede mejorar. ¿Qué falta? Implantación sindical y, desde luego, muchas más inspecciones. Además, la precariedad laboral tiene mucho que decir, las altas temperaturas, las cargas de trabajo tienen mucho que ver... Lo que no sé es por qué en Balears más.

¿Cómo están las relaciones con el Govern del Partido Popular?

Todavía no conozco la situación. Solo puedo decir que he recibido una llamada de la presidenta Marga Prohens deseándome lo mejor y poniéndose a nuestra disposición, y viceversa. Vamos a ver cómo las podemos mejorar.

UGT está logrando mantener la unidad sindical con CCOO en muchos ámbitos, pero crecen los enfrentamientos con lo que califican como sindicatos corporativos.

Con todos mis respetos, los sindicatos corporativos son como los herederos de los antiguos gremios y se preocupan solo de lo suyo. El discurso de que a mí me va peor que a ti o yo me merezco más que tú cala muy rápido en todos los ámbitos, y lo digo por experiencia. Ese es el germen de los corporativos. Sindicatos de clase, como UGT y CCOO, que defendemos el reparto equitativo, la igualdad de oportunidades, el que se pueda cobrar más por una cualificación pero que las mejoras salariales deben de ser proporcionales y no a ti más porque tienes más capacidad de presión, estamos en las antípodas.

¿Es fácil mantener esa unidad de acción con CCOO?

A mí me parece gente muy maja [ríe]. Luego ya en las elecciones sindicales vamos todos con la recortada debajo de la gabardina. Yo, qué, quieres que te diga, es normal. Pero compartimos la misma filosofía y, esencialmente, no podemos llevarnos mal nunca, aunque cada organización quiera hacer las cosas a su manera.

Existe la percepción de que cada vez cuesta más sacar a la gente a la calle durante el Primero de Mayo. ¿Hay que buscar otras formas de llegar a los trabajadores?

Parece que es poco, pero yo cada vez que voy salgo satisfecho. ¿Tiene más mérito hacer un vídeo y que se haga viral? Que la gente coja el coche, se plante en el centro de Palma un día que tiene libre solo para manifestar su cohesión y pasárselo bien entre compañeros, a mí me parece un logro se pinte como se pinte. Y este próximo Primero de Mayo habrá más gente. Lo que es cierto es que quizás deberíamos buscar también unas fórmulas más imaginativas y en eso vamos a trabajar. Pero ya quisieran los empresarios tener su Primero de Mayo. A ver cuántos saldrían a sujetar una pancarta.

Auge de la extrema derecha. ¿Cuál es el papel que deben de jugar los sindicatos?

La extrema derecha tiene su camino y su electorado y están llegando a las instituciones. Si tiene que ser nuestro interlocutor, es el que nos ha tocado. Quizás me gustaría que las cosas fueran de otra forma, pero, qué hacemos ¿no reconocemos a interlocutores que son señores que legítimamente han alcanzado un puesto? Yo no pongo cruces a nadie. Eso no quita que piense que los portadores de algunos mensajes, cuanto más aislados estén, mejor.

¿Por qué sigue habiendo la brecha salarial de género?

Si existiera en los convenios sería ilegal. Tiene que ver con la feminización de algunas funciones que se pagan peor, y también con que se sigue pensando que son ellas las que tienen que renunciar a la carrera profesional para el cuidado de familiares, por ejemplo. Es preciso un cambio de cultura.

En el ámbito personal, ¿cuántos pelos está dispuesto a dejar en la gatera?

Ninguno. Mi cargo exige sacrificios, pero mi familia va a estar siempre por delante. Es mi prioridad absoluta.

