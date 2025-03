Palladium Hotel Group prevé duplicar los ingresos de su hoteles de Ibiza esta Semana Santa

Palladium Hotel Group anuncia un arranque de la temporada turística de 2025 muy positivo en términos de ocupación y rentabilidad, con una previsión de superar el 90% de ocupación en sus hoteles vacacionales de España e Italia (Sicilia) durante la próxima Semana Santa, que se celebra a mediados del próximo mes de abril. Además, la compañía espera duplicar su ingreso por habitación disponible (RevPAR) en comparación con el año anterior.

El grupo cerró 2024 con un volumen de negocio gestionado superior a los 1.200 millones de euros y prevé continuar con esta senda de crecimiento. En Ibiza, donde Palladium Hotel Group opera 10 hoteles, la mejora del RevPAR irá acompañada, apuntan, de un incremento en la ocupación y la tarifa media diaria (ADR). Por su parte, en Tenerife, Marbella y Sicilia, el crecimiento se impulsará principalmente por una mayor ocupación.

Estas previsiones tan favorables se deben, en gran medida, a la expectativa de un clima más favorable y a una mayor disponibilidad de vuelos, debido a que este año la Semana Santa se celebra a mediados de abril, tres semanas más tarde que en 2024.

Bajo este contexto, la compañía gestora hotelera se prepara para iniciar la temporada en sus hoteles estacionales, que abrirán progresivamente a lo largo del próximo mes.

Inicio de temporada

El primer establecimiento en reabrir será el Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, en la región de Campofelice di Roccella, el próximo 3 de abril. Le seguirán el 4 de abril Hard Rock Hotel Ibiza, Palladium Hotel Cala Llonga y Palladium Hotel Palmyra, así como Grand Palladium Select Palace Ibiza, una de las principales novedades de la temporada, que se unirá a la exclusiva Grand Palladium Select Collection.

Mientras tanto, el Grand Palladium White Island Resort & Spa abrirá sus puertas el 11 de abril.

Posteriormente, el 17 de abril abrirá sus puertas The Unexpected Ibiza Hotel, debut de la nueva marca The Unexpected Hotels en la isla, tras la transformación de The Ushuaïa Tower.

Ese mismo día, también reabrirá el BLESS Hotel Ibiza con una renovada oferta gastronómica llamada Lumbre, inspirada en la cocina mediterránea.

Por su parte, TRS Ibiza Hotel abrirá el 24 de abril y, un día después, lo harán Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y Palladium Hotel Menorca. A estos hoteles se suman Hard Rock Hotel Marbella y Hard Rock Hotel Tenerife, las propuestas vacaciones de Palladium Hotel Group en Europa que están abiertos durante todo el año.