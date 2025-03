Lourdes García Orvay, directora de la Oficina de la Dona: «Hay un repunte de chicas jóvenes atendidas por violencia de género en Ibiza»

Con su despacho aún a medio montar, Lourdes García Orvay atiende a esta entrevista en la sede de la Oficina de la Dona en Ibiza. Su nuevo cargo se dio a conocer el pasado lunes, cuando la consellera de Igualdad, Carolina Escandell, anunció que ante el crecimiento de la estructura de la Oficina (se ha duplicado en cinco años) cabía reorganizarse y que, en este contexto, García dio un paso adelante.

¿Qué la motivó a ello?

Es una cuestión personal y un convencimiento propio de que el mundo tiene que ser de otra manera. Era como decir: «Puedo pasar de estar quejándome a hacer alguna cosa», y dije: «Voy».

¿Qué metas tiene para su mandato?

Primero asentarme y, luego, creo que la oficina tiene retos importantes, como consolidar los programas que se hacen desde hace tiempo e intentar mejorar lo que se pueda. Está pendiente contar con una Unidad de Crisis, que espero que se pueda abrir este año. Sería una manera de crecer en recursos y de mejorar la atención a la mujeres que son víctimas de una agresión sexual, también a sus familiares, a la amiga que la acompañaba cuando pasó algo...

¿Qué es lo más importante en la atención a las personas que llegan a la Oficina de la Mujer?

Creo que cuando atiendes a una persona tienes que escuchar y que la persona se sienta escuchada, eso genera confianza.

Con casos como los desencadenados por la Ley del solo sí es sí o el juez del caso de Iñigo Errejón, ¿hay desconfianza sobre la protección que brindan las instituciones?

Tristemente sí. Sobre todo cuando hablamos a nivel judicial. Creo que la ayuda se puede percibir cuando se acude a un servicio como el nuestro o a otro lugar donde te escuchen. Hay hogares de acogida, atención psicológica, educadores, atención para los hijos si también han vivido estas cosas... Pero el miedo a la denuncia, al qué pasará, a si te creerán o no... Existe y no se puede negar que hay situaciones como las que hemos visto.

El año pasado la Oficina de la Dona atendió a 872 mujeres, un 27% más que en 2023. De éstas, 497 eran víctimas de violencia de género.

Las atenciones han aumentado. Hablamos de 300 personas más desde 2018, que no intervenciones. Además de que la demanda en la oficina ha subido, uno de los datos en los que más me fijo es el de la atención psicológica a hijos de mujeres víctimas de violencia de género ( 65 menores el año pasado).

¿Qué está pasando?

Es la pregunta del millón. Se está yendo atrás en cosas que dábamos por sentadas y que parece que hay que justificar. Me cuesta hasta responder. El otro día veía en Instagram una foto de los años 70 de unas parlamentarias en Pakistán. Iban en minifalda. No podemos dar por sentados los derechos ganados. Tenemos que ir pico y pala y seguir haciendo este trabajo. Quizá no más que nunca, porque es mucho tiempo, pero es muy necesaria una intervención, no sólo cuando haya violencia, sino en la parte de prevención y concienciación.

A finales de año en Ibiza, un hombre apuñaló a su exmujer y después se suicidó delante de su hijo de siete años, ¿qué consecuencias tiene esto?

Terribles. Porque el niño antes de ver eso, ha vivido cada día en su casa muchísimas cosas. Esto te configura. Te crea un tipo de problemas emocionales, de conducta... Es muy importante atender a los hijos de víctimas y creo que es un acierto que en la renovación del Pacto de Estado se haga instancia en revisar la Ley de 2014 para que también se les considere víctimas de la violencia de género.

En la Oficina de la Dona atienden a mujeres y a sus hijos.

A quienes lo han vivido. Porque hay veces en las que hablamos de bebés... Ahora mismo tenemos a dos mujeres embarazadas. En total hay diez mujeres y cinco niños.

¿La mayoría son de aquí?

Un 50% españolas y un 50% de fuera. De las atenciones del año pasado, 106 eran ibicencas. Algo importante para romper estereotipos.

¿Es la vivienda un condicionante a la hora de denunciar?

Evidentemente. No se atreven a denunciar porque viven en casa de la pareja y la situación que tenemos en la isla, de mucha gente compartiendo piso, habitación... Hace que haya más tensión, más malestar...

Estar en una isla, ¿también supone un problema?

Seguramente el hecho de que seamos una insularidad puede complicar más las cosas cuando hay niños y están a cargo de uno u otro y el otro no está cerca.

¿Qué capacidad tiene la Oficina de la Mujer?

Hay dos grupos de viviendas. En la primera acogida hay 24 plazas, con habitaciones individuales, dobles y triples y un servicio de atención las 24 horas. Luego está el piso puente, que tiene 15 plazas, y es para quienes ya han hecho un proceso y tienen independencia económica. Es un lugar en el que pueden estar para ahorrar mientras buscan un lugar en el que vivir.

La presión en estos hogares aumenta cuando llegan mujeres con sus hijos en patera, ¿cómo se enfrentan a ello?

El año pasado llegaron 18 mujeres y 32 niños. Un total de 50 personas que se quedan una o dos noches, porque después se sigue el procedimiento y salen de la isla. Necesitan un lugar en el que dormir, asearse y comer y, aunque no sea nuestra competencia, hacemos lo que se puede.

Se preocupan de no separar a los hijos de las madres.

Es algo así como que si se les separa, para volverles a juntar hay que asegurarse de que la madre pueda dar casa, comida... Por eso asumimos esto, aunque no nos toque, para evitar este desastre.

¿Hay alguna otra forma de abordarlo?

Tenemos previsto un contrato menor con un establecimiento de hostelería de la isla para poderles alojar, pero esto siempre irá en función de que tengan espacio y quieran acogerlos, sino trataremos de proveer algún alojamiento. Este es un problema y se tiene que solucionar con medidas políticas, pero no los políticos de aquí, a nivel global.

Volviendo a las atenciones, ¿hay más violencia o es que más mujeres se atreven a denunciar?

No me atrevo a hacer la valoración porque no tengo la historia detrás, pero pienso que son las dos cosas. No lo digo como técnica, sino como persona. Sobre todo hay un repunte en chicas jóvenes atendidas por violencia de género.

¿Cuántas fueron el año pasado?

Hubo una chica de 14 años. Es terrible. También hemos tenido casos de entre 16 y 18 años... El grueso sigue entre los 20 y 50 años, pero la edad de las demandas que tenemos va bajando.

¿Es violencia ejercida por personas de su misma edad?

Pienso que sí... Es un dato que también hemos tratado con los profesionales del Cepca, que son los que entran en los colegios y demás.

Un informe de Fad Juventud señaló que un 23,1% de chicos de entre 15 y 29 años niega la existencia de la violencia de género.

Si te metes en una clase de 30 alumnos, uno de cada cinco te dice que es mentira. Me pone los pelos de punta.

También la niegan un 12% de las chicas.

Creo que no saben identificar la violencia. Están en una edad en la que es todo blanco o negro y se va a los extremos.

Por eso la importancia de educar desde la infancia.

La prevención. Hay que abordar fórmulas en las que los adolescentes escuchen de verdad, que no se sientan teledirigidos, que encuentren espacios de reflexión en los que tengan la opción de decidir, porque se creen todo lo que hay. Es muy fácil manipular a la gente en general.

Se les educa en los centros, pero puede que en casa se destruya lo aprendido.

El caballo de batalla es educar en valores, y hay que hacerlo en los centros. Quiero pensar que lo que nosotras hagamos puede restar lo que te digan en casa si es todo lo contrario.

También ha aumentado la cifra de violanciones grupales. El año pasado hubo siete víctimas en Ibiza.

De momento, prevención en escuelas, información... Y creo que si se consigue que los hombres hagan fea la conducta de esos otros hombres, será un gran trabajo.

Una encuesta del CIS reveló que cerca del 52% de chicos entre 16 y 24 años apoya la idea de que existe una discriminación hacia los hombres, ¿cómo es posible?

La mala información y la manipulación que hay. Hablamos de la gente que ha crecido en redes sociales y lo fácil que es la verborrea y el discurso demagógico en relación con esto. Pedir igualdad o libertad a un colectivo no te resta a ti. Pero hay mucho discurso que dice lo contrario y muchos lo han creído. Es un dato muy bestia.

Parece que siempre tenemos que ser menos.

El feminismo es tan fácil (y saldrán los feminismos que dirán cualquier barbaridad) pero yo reclamo libertad y derechos, igual que otra persona, y esto no hace daño a nadie. Nadie debería sentirse amenazado por esto: «¿Por qué te lo sientes?». Quizá porque estás muy cómodo en tu situación de privilegio, o porque has recibido información que te ha hecho creer que hay algún tipo de amenaza.

El auge de la extrema derecha refuerza esta idea.

Evidentemente los resultados están aquí . Tiene mucho peso y es muy fácil engañar, tergiversar, mentir... Manipular para hacerte cambiar de opinión o buscar culpables fuera de ti.

¿Qué estrategia siguen en Ibiza en términos de igualdad?

En el programa de asesoramiento y atención a la mujer, normalmente son consultas en cuestiones de divorcios, separaciones, hijos... En igualdad, el Consell tiene la competencia y la Oficina de la Dona es quien tira adelante, pero todo lo que sea igualdad tiene que ser muy transversal. Se escucha y asesora en las medidas que tenemos nosotras.

Se cumplen 50 años del 8M. Parece mucho recorrido, pero también que queda mucho por conseguir.

Se han hecho muchos avances pero parece que hay una sombra oscura que se va haciendo más grande para intentar echarnos atrás. Tenemos que seguir saliendo, con más fuerza. Todos tenemos responsabilidad. En nuestro día a día, en nuestra forma de trabajar... Hay que reivindicar igualdad, derechos de mujeres y callar a quienes dicen que eso es discriminación para los hombres. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Algún día celebraremos, pero aún hay que reivindicar. Es un orgullo ser mujer y estar acompañada de mujeres y de hombres y hay que seguir, reclamar igualdad, y hacerlo cogida de la mano de un hombre sin problema.

