La Policía Nacional recibió 17 denuncias de agresiones a facultativos en 2024

Las denuncias de profesionales sanitarios por agresión ascendieron en 2024 a un total de diecisiete en Balears. Se trata de dos más interpuestas ante la Policía Nacional que el año anterior, mientras que las agresiones comunicadas al Colegio de Médicos de las Illes Balears (Comib) fueron quince y los avisos al Ib-Salut, 1.365. Así lo señalan Alfredo Rodríguez, inspector de la Policía Nacional e interlocutor policial sanitario; Rosa Robles, responsable de agresiones y secretaria general del COMIB; y Marian Fuster, gerente del mismo, con motivo de la semana contra las agresiones en el ámbito sanitario.

«La Policía Nacional recibió 17 denuncias de todo el sector sanitario de la provincia, la mayoría de ellas por amenazas y en ocho de los casos se detuvo por agresiones físicas», especificó Rodríguez. El número de denuncias aumentó con respecto a 2023, pasando de quince a las diecisiete mencionadas, pero este hecho -quiso recalcar el inspector- no significa que el número de agresiones a sanitarios haya aumentado, sino que hay más concienciación para denunciar. «Trabajamos en que no se normalicen estas agresiones, por muy pequeñas que sean, y que se denuncien», apostilló. En este sentido, resaltó que la reincidencia es cero. «De todo lo denunciado, hay un cero por ciento de reincidencia, es decir, que cada una de las personas a las que se ha denunciado no han reincidido», remarcó.

Por su parte, Robles recordó que el Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios se conmemora el 12 de marzo, «un día que no es para la celebración, pero del que subyace la importancia internacional del problema», manifestó. Es por ello que señaló la intención de crear un plan nacional «gracias al cual se consiga la misma pena en todas las comunidades autónomas».

Sobre las quince agresiones comunicadas al Colegio de Médicos, la secretaria general del Comib desgranó que diez de ellas fueron por amenazas y coacciones, cuatro por insultos y/o vejaciones, y uno por lesiones. En cuanto al género, las agresiones registradas en Balears a mujeres fueron un total de diez, mientras que solo cinco de los médicos agredidos fueron hombres. En el ámbito hospitalario se produjeron seis agresiones, en Urgencias de Atención Primaria cuatro, y cinco no se especifican. Cabe destacar que el 66,6% de los agredidos sufrieron los ataques en el sector público y el 33,3% en el privado. En este sentido, tanto Robles como Rodríguez explicaron que, dado que el personal privado no es considerado una autoridad, «en el caso de una agresión leve no procede la detención», apuntó el inspector.

Discrepancias con la atención

Respecto a las causas de la agresión, ocho fueron por discrepancias con la atención, tres por informes no acordes a las pretensiones del paciente y una por el tiempo en ser atendido.

El 100% de las agresiones fueron presenciales. «Vivimos en una sociedad de la inmediatez y los pacientes se acercan a los profesionales con unas expectativas muy elevadas, y esa frustración muchas personas la traducen en violencia», explicó Robles, quien además destacó que «muchos facultativos comunican la agresión, pero especifican que no desean denunciar, por el medio o lo tedioso que resulta a nivel judicial».