José Corbacho en Ibiza: «La escena entre Trump y Zelenski fue teatro del malo»

En una visita relámpago a Ibiza, una isla a la que se siente muy unido, entre otras cosas porque aquí conoció a su mujer, José Corbacho habla con Diario de Ibiza de su monólogo ‘Ante todo mucha calma’, con el que pisará por primera vez las tablas del Teatro Pereyra el próximo 20 de marzo a las 21 horas. El popular cómico, actor y director de cine también toca otros temas como la importancia del humor en los tiempos que corren y las nuevas tendencias en la comedia. En la charla, salen a colación, además, un par de proyectos en los que "este culo de mal asiento" anda metido.

¿Qué le parece lo de actuar el próximo 20 de marzo en un lugar con tanta historia para los ibicencos como el Teatro Pereyra?

Me apetece muchísimo actuar en un lugar tan único y original como el Pereyra, un teatro del siglo XIX con tecnología del siglo XXI. Hoy (por ayer) Pedro Matutes me ha mostrado la reforma y me he quedado alucinado, no solo por el sitio, que es maravilloso, sino por lo polivalente que es. Me parece muy bonito que Ibiza recupere un espacio así, creo que era algo fundamental.

En el monólogo ‘Ante todo mucha calma’ se ríe de todo y de todos, también de sí mismo. Desde luego hace falta una buena ración de risas con la que está cayendo, ¿no le parece?

Creo que la comedia y el humor son muy necesarios. Es verdad que es una cosa muy subjetiva, lo que le hace gracia a uno puede que a otro no y que lo que nos hacía reír hace unos años ahora a lo mejor no, pero es algo inherente a las personas. Probablemente lo sea para compensar la vida y este mundo en el que vamos encadenando un drama detrás de otro. Yo, de hecho, me subo a los escenarios a explicar historias para no pasar por el diván de un psicólogo o de un psiquiatra. Al final ya me lo tomo como una terapia, pero no solo para mí sino también para la gente que me viene a ver. Mi única intención con este espectáculo es que la gente se lo pase bien, que nos riamos juntos y que salgamos del teatro un poquito mejor de lo que hemos entrado.

¿Qué opina, como cómico, de escenas como las que protagonizaron Trump y Zelenski en el despacho oval?

Como cómico y como persona, creo que esa escena probablemente sea teatro del malo. Un director de una compañía en la que estuve mucho tiempo empleaba esta expresión cuando no le gustaba algo de la realidad, porque es verdad que en el teatro, en la comedia, en el humor y en el drama tú puedes encontrarte con un buen o un mal espectáculo, lo malo es cuando lo vemos en la vida real. Esas imágenes en el despacho oval fueron un poco extrañas, creo que todo el mundo se ha quedado descolocado. Además, curiosamente, Zelenski formaba parte de los nuestros hace unos años, era medio artista, y claro, yo siento una cierta empatía y cuando veía al presidente de la nación más poderosa del mundo levantarle el dedo a un cómico me asustaba a lo mejor más de lo que parece. Pero bueno, bromas aparte, creo que por eso es muy necesaria la comedia y el humor, para seguir compensando este mundo tan dramático en el que vivimos.

Hablando de dramas locales, lo de la vivienda en Ibiza y Formentera es como para echarse a llorar, ¿se le ocurre alguna manera de tomárselo con humor?

Es un drama no solo en Ibiza y Formentera, también en la península y en casi todo el mundo, porque, además, la vivienda es un derecho básico y es un tema muy complicado. Yo creo que al menos hay que intentar tomárselo todo con cierto humor, pero es verdad que, a veces, hay problemas tan complejos que cuesta reírse de ellos. Por eso a mí me gusta también reírme con el público, no reírme del público, que es otra cosa que está muy de moda. La idea es darle la vuelta a cualquier problemática que te puedas encontrar en tu vida y verla desde el punto de vista de la comedia.

Volviendo a ‘Ante todo mucha calma’, el título es el nombre de un álbum de Siniestro Total, lo que no es casualidad, me imagino...

No es casualidad, en efecto. Siniestro Total forma parte de la banda sonora de mi vida, como muchas otras formaciones españolas de aquellos años. Pero es verdad que este grupo me gustaba mucho porque llevaron la comedia y el humor a un mundo tan raro como el de la música. Tuve la suerte de verlos muchas veces en directo y de asistir a la grabación de ese doble disco, ‘Ante todo mucha calma’. Siempre me ha parecido un eslogan que está bien. El espectáculo se podría llamar también ‘Ante todo mucha risa’, porque lo único que pretendo es que la gente se ría, pero en estos tiempos que corren creo que la calma también está bien. Es una buena compañera de la risa.

"La comedia está en un buen momento porque se ha democratizado mucho"

¿Cuánto hay de improvisación y de guion en este monólogo?

A mí me gusta que la gente crea que hay mucha improvisación, pero luego no hay tanta. Al final creo que la buena improvisación ha de estar muy bien ensayada. Yo, más que un guion, tengo una estructura, y voy jugando con ella en función de la gente, porque me gusta que un monólogo en Ibiza sea diferente al que pueda hacer la semana siguiente en Barcelona o en Madrid. También te digo que esta actuación va a ser un poquito especial no solo por el hecho de ser en Ibiza sino porque va a ser mi primer Pereyra y me hace mucha ilusión.

José Corbacho, en la entrada del Teatro Pereyra. / Marcelo Sastre

¿Diría que la comedia en España está en su mejor momento?

Yo creo que históricamente siempre hemos sido un país de comedia. España me parece un país más divertido que Islandia, Rusia o Estados Unidos, y lo digo con todo el cariño a los islandeses, rusos y americanos que estén leyendo esta entrevista. Pero, bromas aparte, creo que la comedia está en un buen momento porque se ha democratizado mucho. Ahora, por suerte, cualquiera puede subirse a un escenario, coger un micro y hacer humor. Las redes en ese sentido han sido fundamentales. Todo tipo de público puede encontrar la comedia que le gusta, hay mucha diversidad y eso es bueno.

También se busca cada vez más la interactividad con el público.

Sí, es una moda que ha llegado al monólogo, lo de jugar con la gente, lo de improvisar con el público. Me parece algo maravilloso, pero yo he ido al revés, de repente me he vuelto más clásico. Ya estuve muchos años jugando con el público cuando estaba en la compañía La Cubana. Que la gente no se preocupe que aquí el espectáculo ya lo pongo yo y ellos tienen que venir a disfrutar y a reírse.

Pasemos a su faceta de cineasta. El año pasado estuvo en la clausura de Ibicine celebrando los 20 años de ‘Tapas’. ¿Se ha imaginado alguna vez cómo serían los personajes de esta película si se hubiera rodado ahora?

Sí, lo pensé el otro día a raíz de una noticia que hablaba de que la comunidad china estaba manteniendo el bar tradicional de tapas ante la invasión de locales más modernos. Me hizo gracia porque la película que dirigí con Juan Cruz fue una de las primeras en las que un señor que tenía un bar de tapas tradicional acababa contratando a una persona oriental para que le cocinara. De repente pensé que este trabajo sigue teniendo mucha vigencia porque al fin y al cabo es una película que habla de un barrio y de cómo se junta la gente que viene de diferentes sitios para convivir, cosa que sigue pasando actualmente. Nunca hicimos ‘Tapas 2’ porque pensábamos que esa historia ya se había contado, pero hicimos otras pelis y haremos otras.

¿Algún proyecto cinematográfico en ciernes que me pueda contar?

Si todo va bien, rodaré a final de año una nueva peli. El guion esta vez no es mío, es un encargo. La historia está basada en una obra de teatro muy exitosa en su momento y hasta aquí puedo leer. También tengo otro proyecto muy bonito, que además es balear, que vamos a presentar en el Festival de Málaga. Se trata del documental ‘En un lugar de la mente’. Lo rodamos el año pasado mi amiga Cati Solivellas y yo con grupos de teatro de Mallorca que trabajan con gente con problemas de salud mental. Durante cuatro semanas estuvimos ensayando con ellos una versión especial de ‘El Quijote’ y ha salido un documental que es muy pequeñito pero que nos ha dado mucho.

