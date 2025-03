Ibiza clama contra la «ofensiva machista» y los «tentáculos del fascismo»

Un grito de alerta ante la ofensiva machista que intenta revertir los logros obtenidos por las mujeres y una llamada a no aflojar frente a los ataques que intentan desacreditar la lucha feminista. La manifestación en Ibiza del 8M, Día Internacional de la Mujer, celebrada este sábado por la noche convocada por la Comissió 8M Ibiza, estuvo marcada por la alarma causada por el auge de los populismos de extrema derecha, que han puesto en su punto de mira lo que denominan «políticas de género».

La marcha, que reunió a cerca de mil personas, según la organización, empezó a las siete de la tarde en la plaza Julià Verdera, en el barrio de ses Figueretes, y finalizó una hora más tarde en la plaza Albert i Nieto, donde se leyó el manifesto ‘El feminismo será antifascista o no será’. 'Juntas cambiamos el mundo', 'Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa', 'Somos el grito y el corazón de las que ya no están', 'No somos histéricas, somos históricas', se leía en algunas de las pancartas.

«El fascismo tiene unos tentáculos largos que hemos podido ver en todos los ámbitos. En el judicial, en los juicios por violaciones, donde se cuestiona y juzga a las víctimas; en el campo simbólico, donde se quieren borrar los nombres y las luchas de nuestras precedesoras. En las redes sociales, donde se permiten discursos de odio que atentan directamente contra la dignidad y la integridad de las personas, especialmente de las mujeres, las disidencias y de las minorías», denunció el manifiesto, en el que se recordaron también los bulos que repiten estos altavoces mediáticos para degradar la causa feminista: «Altavoces que mienten cuando hablan de denuncias falsas, de ‘chiringuitos’ feministas o de supuestas ‘paguitas’ a extranjeros».

«Existimos y resistimos»

Frente a esta ofensiva, aseguran, el feminismo plantará cara: «Tenemos a nuestras espaldas una larga historia de resiliencia y organización». «A lo largo de la historia nos hemos organizado para conseguir derechos básicos: poder divorciarnos, poder abortar, poder trabajar fuera de casa. Para tener derechos laborales y para poder amar como y a quien queramos. Para defender el derecho a migrar sin ser criminalizadas. Nos hemos organizado para conseguir mejoras laborales. Nos hemos organizado y seguiremos haciéndolo para que nadie nos niegue el acceso a una educación sexual integral y para que nadie niegue ni patologice nuestras identidades. Existimos y resistimos», continuaba el documento, leído por varias portavoces de la Comissió.

«El fascismo apela al miedo, a la desconfianza, a la ley del ‘sálvese quien pueda’. Los feminismos, en cambio, apelan al ‘juntas podemos hacerlo’, a la distribución de la riqueza, a proteger y querer nuestro entorno, a crear una sociedad diversa, a una vida libre de violencias e injusticias y llena de solidaridad, apoyo mutuo, empatía y resiliencia», insistieron.

En el manifiesto se aseguró también que las feministas ponen «la vida en el centro»: «No es solo una frase, es un mantra con el cual podemos impugnar la ley de extranjería, la justicia patriarcal, la pobreza habitacional, las violencias sexuales, los discursos antifeministas». Y, frente al discurso del odio, se proponen «disputar el relato al fascismo para construir un horizonte de vida y justicia».

Finalmente, el manifiesto instó a crear una «alianza global» de mujeres de todos los rincones del mundo, «en Estados Unidos, Palestina, Argentina, y también en Ibiza y Formentera», para que «pese a los ataques y la violencia, las mujeres, las identidades disidentes», no sean sólo participantes u observadoras sino también quienes construyan «una sociedad más justa». Para finalizar, insistieron en el lema de la convocatoria: «El feminismo será antifascista o no será».

La jornada reivindicativa comenzó a las cinco de la tarde en la plaza Julià Verdera, donde se celebró una merienda popular y se instaló un taller de pancartas y un pintacaras para los más pequeños. A las siete de la tarde se inició la marcha, que transcurrió por la calle del País Basc, avenidas de Espanya, Ignasi Wallis e Isidor Macabich antes de girar por la calle Abad y Lasierra para finalizar en la plaza Albert i Nieto. La marcha la abrieron las representantes e integrantes de la coordinadora #8M en Ibiza y entidades feministas, y después se ubicaron sindicatos y partidos políticos. Se reservó también lo que bautizaron como un «espacio silencioso» para aquellas personas con hipersensibilidad hacia los ruidos. La animación de la marcha corrió a cargo del grupo Aiyé Percusión.

Tras la lectura del manifiesto, muchas de las congregadas permanecieron en la plaza Albert i Nieto, donde se celebró un karaoke festivo y reivindicativo.