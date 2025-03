El Govern propone subir la ecotasa máxima a 6 euros, cruceristas incluidos

Tras varias semanas de expectación, el Govern de Marga Prohens ha anunciado el paquete de medidas que pone encima de la mesa para reducir la saturación turística en Balears. Una propuesta que se sustenta en tres ejes: la subida de la ecotasa en verano y su reducción en invierno, la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico y un nuevo impuesto para los coches matriculados fuera de las islas.

Estas iniciativas deberán ser consensuadas con el resto de partidos políticos para que salgan adelante ya que el Ejecutivo se encuentra actualmente en minoría tras su ruptura con Vox.

En cuanto al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la llamada ecotasa, el Govern prevé un incremento significativo hasta un máximo de 6 euros, incluidos los cruceristas, en verano y una exención del mismo impuesto en invierno. De esta forma, la ecotasa pasaría de los dos tramos actuales a cuatro. En el periodo que comprende enero y febrero el impuesto se reduce a cero euros mientras que en los meses de junio, julio y agosto se aumenta de 1 a 2,5 euros el tramo más bajo y de 4 a 6 euros por noche para los hoteles de alta gama (cinco estrellas y cuatro estrellas superior).

En estos meses de verano, para los cruceros que atracan en las islas los turistas pasarían a pagar de 2 a 6 euros por noche. En los meses de mayo, septiembre y octubre y en marzo, abril, noviembre y diciembre se mantienen las diferentes cuotas vigentes hasta la fecha.

Como novedad, y a modo de medida compensatoria para los residentes, el Ejecutivo ha incluido una deducción fiscal para aquellos ciudadanos de las islas que se alojen en establecimientos turísticos del archipiélago. A través de la declaración de la renta, se podrán aplicar una deducción de hasta 250 euros anuales para compensar el coste del impuesto.

Uno de los cambios más destacados en la reforma de la ecotasa es la introducción de cuatro tramos diferenciados a lo largo del año. El Govern busca de esta manera una mayor flexibilidad y adaptación a la demanda turística, por lo que solo se aplicará un aumento del impuesto en los meses de junio, julio y agosto.

Esta subida oscilará entre un 66% y un 200%, dependiendo de la categoría del establecimiento donde se hospeden los turistas. Los meses de mayo, septiembre y octubre se mantiene los mismos precios, que oscilan entre 1 y 4 euros de máxima.

Por ejemplo, durante este período de máxima afluencia de turistas (junio, julio y agosto), la tarifa del tramo más bajo pasará de 1 a 2,5 euros por noche. Esto afectaría a hostales, hostales-residencia, pensiones, posadas, cámpings, albergues y refugios.

En cuanto al tramo más alto, se elevará de 4 a 6 euros por noche. Esto afectará a hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamento de cinco estrellas, cinco estrellas de lujo y cuatro estrellas superior, además de los apartamentos turísticos de cuatro llaves y cuatro llaves superior.

En el caso de los hoteles, hoteles de ciudad, hoteles apartamentos de cuatro estrellas y tres estrellas superior y apartamentos turísticos de tres llaves superior, la ecotasa pasará de 3 a 5 euros solo en los meses de junio, julio y agosto. Asimismo, los pasajeros de cruceros que hagan escala en las islas también verán aumentado el importe de la tasa, que pasará de 2 a 6 euros por noche

Además, la lucha contra la oferta ilegal «se intensificará» con nuevas medidas entre las que destaca la obligatoriedad de los portales comercializadores de exigir el número de registro del alojamiento a comercializar, en el que se responsabiliza de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras y un aumento de las sanciones del 25% con multas de hasta 500.000 euros. No obstante, se prevé una rebaja de hasta el 80% de la sanción siempre y cuando estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado, en cuyo caso, el beneficiario de la renta será la administración.

Búsqueda de apoyos

Ahora el Govern de Marga Prohens deberá buscar los apoyos parlamentarios para sacar adelante esta iniciativa al no contar con mayoría absoluta, si bien la propuesta de momento no agrada a ninguno de los partidos con representación en el Parlament. Vox lleva semanas advirtiendo de que no darán su apoyo a ninguna subida de impuestos, sea del tipo que sea. Mientras tanto, la izquierda reclama más valentía y cobrar al menos 10 euros en los tramos máximos de la ecotasa, o incluso un porcentaje fijo que permita que los turistas en estancias de lujo paguen más.

Asimismo, el Govern también anunció el «establecimiento del marco de regulación de nuevas zonas saturadas y de reconversión», que podrán ser declaradas por los respectivos Consells previa presentación de un plan estratégico de actuación para estas zonas, así como un régimen extraordinario de modernización de establecimientos turísticos en zonas de reconversión, para impulsar proyectos de modernización de la oferta

La patronal de alquiler turístico, Habtur, recibió con alegría las nuevas medidas en su sector: «Estamos satisfechos sobre todo porque llevábamos nueve años y medio reivindicando que en las bolsas temporales de plazas las antiguas no se perdieran», señalaron ayer desde la patronalTambién expresaron su apoyo al intercambio de plazas entre particulares, otra de las propuestas que ha aceptado el Govern..

