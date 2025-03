Ni el Carnaval vence a la feria del ‘gerret’ en Santa Eulària

Queda un cuarto de hora para las doce del mediodía y las brulades de corn anuncian la llegada de alrededor de 150 kilos de gerret al puerto de Santa Eulària. En total, en la feria que se celebra este sábado en honor a este pescado, están a punto de servirse más de 1.200 quilos.

Todas las imágenes de la feria de es 'gerret' de Santa Eulària / Toni Escobar

Es fácil intuir la inminente llegada del llaüt ‘Deseo’. Y es que, ya antes de que la embarcación entre en el recinto portuario, se ve una enorme bandada de gaviotas que la sigue. «Este año ha sido complicado porque hemos tenido muy mal tiempo», señala Pep Talaies, que pilota la barca. En todo caso, esos 1.200 quilos no son baladí. En tierra espera estos últimos 150 kilos la mula de Mariano Malacosta. De fondo, la colla Es Broll hace sonar sus castanyoles, tambors y flaütes. Con la llegada del llaüt, varias personas se ponen manos a la obra cargando cajas de pescado hasta el carro de barana del que tira el animal, que tiene 17 años. La novena edición de la feria ha comenzado.

El ‘llaüt’ que ha llegado este sábado por la mañana al puerto para traer 150 kilos más de ‘gerret’. / TONI ESCOBAR

Son muchos los grupos de amigos o familias que no se lo han querido perder. Una de ellas es la de Diana Campos. «Somos de Santa Eulària y acudimos siempre a la feria, pero este año es la primera vez que venimos a ver la llegada del pescado. En la escuela a la que van mis dos hijas mayores, Venda d’Arabí, están realizando un proyecto para aprender sobre la naturaleza y una de mis peques va a la classe dels gerrets», explica. ¿Qué mejor manera, entonces, de aprender más sobre este pescado? Julieta y Valentina, las mayores de cuatro hermanos (también están en el puerto los pequeños, Fabrizio e Isabella), que son las más conscientes, están muy emocionadas.

Exposición por el 8M

Campos destaca que otro de los atractivos de este evento es que hay actividades infantiles y que los más pequeños también pueden conocer de cerca elementos de la cultura popular como los instrumentos tradicionales, gracias a los sonadors de Es Broll, o la embarcación tradicional que forma parte de la exposición ‘Dones a la mar. Rumb a la igualtat’. Muestra que, bajo el paraguas de esta feria, se ha instalado en el paseo de s’Alamera con motivo del 8M. Al lado de dicha barca hay varios paneles informativos con biografías de mujeres con trayectorias relacionadas con el mar: Nara Heins (windsurfista), Anya Pamart (navegante y docente en Can Marines), Maria Escandell (pescadera), Merche Menchacatorre (representante de Peix Nostrum), Maria Luz Clapés (deportista de pesca), Sandra Planells (pescadora, armadora y patrona de llaüt) y Marta Noguera (piragüista). En esta jornada también hay, cómo no, ball pagès. Y un mercadillo variado en s’Alamera.

Merche Menchacatorre, administrativa de la cofradía de Pescadores de Vila y representante de la marca Peix Nostrum, explica que de los 1.200 kilos que han suministrado para toda la feria, ellos, en su puestecito, preparan unos 200. «Nosotros servimos gerret torrado. Lo hacemos a la brasa y frito», señala, no sin recordar que «se trata de un pescado muy sano y propio de Balears»: «Tiene mucha grasa, pero grasa saludable, y mucho omega-3». En este momento, en la paradita de Peix Nostrum hay mucho ajetreo, ya que acaban de descargar varias cajas de gerret (también conocido como caramel) de las que lleva la mula, que va paseando por el núcleo urbano de Santa Eulària, repartiendo el producto entre varios puestecitos mientras los sonadors aportan el toque musical. Además, hay programadas varias actuaciones en vivo, de Albert Oliva, Reflection, The Lumberjacks, Kandela Mi Son, 3 Wise Monkeys, Lara Vizuete Quartet, la Dj special session Ibiza Sonica radio team y Esta me la sé, además de Es Broll.

Los ‘sonadors’ de Es Broll, por las calles de Santa Eulària, delante de la mula, al inicio del reparto. / TONI ESCOBAR

Proceso de preparación

«Ahora verás tú cuando acabe el Carnaval de Vila. Pensamos que habrá mucha gente que luego vendrá a comer aquí, si el tiempo nos respeta», añade Menchacatorre. Participan una treintena de restaurantes, que sirven platos de este pescado con la fórmula tradicional (con arroz y coliflor) o con elaboraciones rompedoras.

Leticia Encina, chef del restaurante Can Cosmi, confirma que la preparación requiere mucho trabajo: «Hace una semana que empezamos a limpiar el gerret, a hacer el escabechado, a preparar todo. Ayer [por el viernes] estuvimos todo el día preparando cosas». Este local es uno de los tantos que cada año se suma a esta feria (que también es concurso) y son seis cocineras en total. Ofrece en esta feria, aparte del gerret escabechado, paella (o bien arroz negro) con sepia y gerret frito. Kun Maestre, propietaria de Forn des Port, explica que han preparado una focaccia marinara de gerret y brioche rolls con gerret, tomate cherry, espárrago triguero y crema de coliflor, en ambos casos sobre masa madre. «Llevamos unos cuatro o cinco días de preparación», señala. Servirán alrededor de 17 quilos de este pescado. Este negocio también es habitual en esta feria.

El Ayuntamiento organiza este evento conjuntamente con las cofradías de pescadores de Sant Antoni y Vila, Peix Nostrum, Santa Eulària Empresarial; y el Consell y el Govern (ambas instituciones son patrocinadoras).

