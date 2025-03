Antiguos clubbers: "Lo más cerca que estoy de la fiesta en Ibiza es poner la música a todo volumen en mi coche"

Cuando uno forma una familia, salir de fiesta se convierte en algo muy puntual. Si además, esto supone coger un avión y volar lejos de tu ciudad es prácticamente imposible con hijos pequeños.

No son pocos los clubbers de Reino Unido que pasaban su juventud disfrutando de las discotecas de Ibiza y que ahora que se han convertido en padres recuerdan esos años con nostalgia. De hecho, según publica el medio británico Mirror, en los dos últimos años las búsquedas de fiestas familiares y discotecas diurnas ha aumenrtado cerca de un 60% en el país.

Un ejemplo es Karen, madre de tres hijos, de Barnsley. Le encantaba ir a discotecas en Ibiza cuando tenía 18 años y continuó visitándola hasta los 20 antes de establecerse y formar una familia, "pero su amor por las luces brillantes de sus días de discotecas nunca la abandonó". Ahora, con 34 años, "lo más cerca que estoy de hacer esto últimamente es poner la música a todo volumen en mi coche", asegura.

Un operador turístico ha aprovechado esto para ofrecer una fiesta familiar este verano en Ibiza: "Ibiza Opening Weekender for families". La primera será el 26 de julio. Un evento en el que los padres no necesitarán preocuparse de buscar niñera porque pueden ir con sus hijos. La fiesta contará también con actividades para niños desde los 3 años, la "Little Ravers".

"Ibiza de nuevo. ¡Sí, por favor!", exclama esta británica.