Estos son los Dj que pincharán en la fiesta Flower Power de Pacha Ibiza

Pacha Ibiza ha informado este viernes de los cabezas de cartel que pincharán en la mítica fiesta Flower Power de los sábados, desde el 7 de junio al 30 de agosto, con una fecha especial el 4 de octubre.

"Cada semana el anfitrión, Bora Uzer, marcará el ritmo con sus envolventes sets en vivo, su destreza con múltiples instrumentos y una fusión de géneros cargada de emoción para sacarle partido a su vasto universo sonoro", ha explicado el club de las cerezas en un comunicado.

Este año, se le unirán algunas de las figuras más icónicas de la escena internacional, entre ellas el legendario Boy George (7, 28 de junio y 5 de julio), London Gospel Community Choir (14 de junio), el pionero del house estadounidense Roger Sanchez (1 de junio, 12 y 26 de julio, 16 de agosto), los dúos que han definido géneros como The Ritual (Louie Vega + Anané, el 19 de julio) y Masters At Work (Louie Vega + Kenny Dope, 2 de agosto), el influyente Purple Disco Machine (9 de agosto), los legendarios Kings of House (Louie Vega + David Morales, el 3 de agosto), el dúo australiano Flight Facilities y una actuación en vivo de la reina del dance pop británico Sophie Ellis-Bextor (30 de agosto). Cada semana, la fiesta arrancará con los sets de apertura de Fabrice y Sam Oui.