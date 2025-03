La razón por la que este joven caminará desde Manchester a Ibiza… ¡en chanclas!

En el verano de 2025, Henry Oscar Moores, un joven de 22 años de Macclesfield (Inglaterra), se embarcará en un viaje extraordinario: una caminata de 2.500 kilómetros desde Manchester hasta Ibiza, realizada íntegramente en chanclas. Esta ambiciosa iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para la organización benéfica contra el cáncer infantil Bemorefab, lo que refleja el compromiso inquebrantable de Henry de apoyar a los niños y las familias afectadas por el cáncer.

Un historial de aventuras filantrópicas

Henry no es ajeno a las caminatas de larga distancia por causas benéficas. En octubre de 2023, caminó desde Macclesfield hasta París, recorriendo aproximadamente 800 kilómetros y recaudando más de 19.000 libras esterlinas para proporcionar comidas navideñas, regalos, asistencia para el alquiler, asesoramiento y útiles escolares para los menos afortunados en Cheshire y el Gran Manchester. Este éxito inicial encendió una pasión por combinar los desafíos personales con la filantropía.

Aprovechando este impulso, Henry se embarcó en una caminata más exigente en 2024, desde Manchester hasta Ibiza. Este viaje de 2.400 kilómetros duró 66 días y recaudó la impresionante suma de 127.000 libras esterlinas para la Fundación Tony Hudgell, una organización benéfica que apoya a los niños afectados por abuso físico, emocional o psicológico. Su ruta comenzó en Manchester, continuó hasta Portsmouth, luego desde Caen, Francia, hasta Denia, España, antes de un último viaje en ferry a la isla balear. A lo largo de esta expedición, Henry caminó aproximadamente la longitud de una maratón cada día, demostrando una resistencia y dedicación notables.

El reto de las chanclas en 2025

Este verano, Henry tiene previsto repetir su recorrido de Manchester a Ibiza, introduciendo un nuevo nivel de dificultad al completar todo el trayecto en chanclas. La ruta comenzará en Manchester, atravesará Francia, cruzará a España por Cataluña y Valencia y finalizará en el puerto de Denia. Desde allí, Henry tomará un ferry hasta la isla, donde completará la última etapa de su aventura de 2.500 kilómetros.

Este desafío físico también sirve para captar la atención del público y fomentar un mayor apoyo a la causa.

Apoyo a la organización benéfica Bemorefab Children’s Cancer Charity

El beneficiario de los esfuerzos de recaudación de fondos de este año es Bemorefab Children’s Cancer Charity, una organización dedicada a ayudar a los niños con cáncer y a sus familias a afrontar los desafíos que plantea la enfermedad. La organización benéfica proporciona apoyo educativo, incluida la matrícula para los niños que no pueden asistir a la escuela debido al tratamiento, y colabora con las escuelas para garantizar que estos niños reciban la asistencia académica, social y emocional necesaria. Además, Bemorefab sirve como centro para que las familias accedan a una variedad de servicios de apoyo social y emocional, ofreciendo información y conexiones con otras organizaciones benéficas relevantes.

La misión de la organización benéfica es profundamente personal, inspirada en la resiliencia de los niños que se enfrentan al cáncer. Al apoyar tanto a los niños afectados como a sus entornos educativos, Bemorefab tiene como objetivo garantizar que ningún niño se enfrente al cáncer solo, esforzándose por mantener una sensación de normalidad y continuidad en sus vidas durante el tratamiento.

La motivación detrás del viaje de Manchester a Ibiza

La decisión de Henry de emprender caminatas tan exigentes surge de un deseo de desafiarse a sí mismo mientras genera un impacto positivo en las vidas de los demás. Él cree que cualquiera puede embarcarse en desafíos similares, enfatizando que la determinación mental a menudo supera la capacidad física.

Al reflexionar sobre sus experiencias, Henry afirmó: "Yo era un muchacho normal de 21 años de Manchester que no tenía trabajo y no tenía mucho que hacer". Sus viajes no solo han recaudado fondos sustanciales para la caridad, sino que también han inspirado a otros a perseguir sus propios objetivos mientras contribuyen al bien común.

Apoyo de la comunidad e influencia de las redes sociales

A lo largo de sus caminatas anteriores, Henry ha aprovechado el poder de las redes sociales para documentar su progreso e involucrar a los seguidores. Sus actualizaciones diarias en plataformas como Instagram y TikTok han obtenido una atención significativa, fomentando una comunidad de seguidores que brindan aliento y donaciones. Cabe destacar que, durante su caminata de 2024 a Ibiza, Henry recibió el apoyo de figuras públicas como Wayne Lineker, propietario de Ocean Beach Ibiza. Un mensaje casual en Instagram condujo al respaldo de Lineker, que culminó con una recepción de celebración a la llegada de Henry a la isla.

Esta combinación de desafío personal, altruismo y uso inteligente de las redes sociales ha amplificado el alcance y el impacto de los esfuerzos de recaudación de fondos de Henry, demostrando cómo las iniciativas individuales pueden movilizar un amplio apoyo para causas benéficas.

Anticipando la expedición de 2025

Mientras Henry se prepara para su desafío de cambio de dirección de 2025, la anticipación y el apoyo siguen creciendo. La naturaleza única de la iniciativa ha capturado la imaginación del público, y muchos están ansiosos por seguir su viaje y contribuir a los esfuerzos de recaudación de fondos. El compromiso de Henry de superar los límites por una causa digna ejemplifica cómo la pasión personal puede impulsar un cambio significativo.

En una era en la que las acciones individuales pueden resonar a nivel mundial, la próxima caminata de Henry Oscar Moores es un testimonio del poder de la determinación, el apoyo de la comunidad y el espíritu perdurable de la filantropía. Su viaje no solo tiene como objetivo recaudar fondos para Bemorefab Children's Cancer Charity, sino que también busca inspirar a otros a emprender desafíos que marcan la diferencia en las vidas de los necesitados.

A medida que se acerca el verano, todas las miradas estarán centradas en Henry, que se pone en camino una vez más, con chancletas puestas, encarnando la creencia de que con cada paso que damos al servicio de los demás, nos acercamos a un mundo más compasivo.