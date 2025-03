La Fiscalía aprecia una posible falta «muy grave» en la planta de asfalto de Sant Rafel

La Fiscalía de Ibiza aprecia una posible falta administrativa «muy grave» en la instalación de la planta de asfalto del polígono de Montecristo, pero descarta la comisión de un delito.

Así, el Ministerio Público ha acordado el archivo de las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia presentada por diversas asociaciones de vecinos de Sant Rafel al no haberse podido constatar un impacto negativo sobre el medio ambiente ni sobre la salud de las personas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha hecho un informe, a requerimiento de la Fiscalía, sobre la instalación y funcionamiento de la planta así como de su posible impacto sobre el medio ambiente y la salud pública, que concluye que «parece cumplir» los requisitos necesarios para su instalación y puesta en marcha.

Ahora bien, tras revisar la documentación aportada por la concesionaria de la autovía de Sant Antoni (la UTE Ibisan), los agentes aprecian la posible comisión de una infracción administrativa «muy grave» por el inicio de la actividad sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental. Sobre esta cuestión, el concesionario aportó a los agentes la publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del acuerdo de la Comisión Balear de Medio Ambiente, de marzo de 2006, sobre la Evaluación de Impacto Ambiental de la instalación de una planta asfáltica y una de cemento provisionales para las obras de la autovía.

Tramitación ambiental de 2006

Dicho acuerdo se refería a las obras de construcción de la autovía y señalaba que se consideraba «suficiente» el estudio de impacto ambiental preliminar siempre y cuando se dieran varias condiciones: darse de alta en el censo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera de la oficina de Cambio Climático de la conselleria balear de Medio Ambiente, y el cumplimiento de la normativa de emisiones que contemplaba la ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico y su desarrollo reglamentario. De todos modos, el acuerdo también advertía de que el carácter provisional de las instalaciones estaba condicionado a la finalización de las obras de las autovías de Sant Antoni y el aeropuerto. No había referencia alguna a que dicho permiso pudiera ser válido también para las obras de asfaltado, como en este caso, de mantenimiento de la carretera.

Justificación del Ayuntamiento

La Fiscalía también requirió información al Ayuntamiento de Sant Antoni, que, en su respuesta, manifestó que al ser una intervención de «mantenimiento del dominio público viario», el asfaltado de la autovía «no está sometido, por constituir una obra pública de interés general, a los actos de control preventivo municipal ni está obligada, en principio, a la obtención de licencias o autorizaciones por parte de otras administraciones o entidades públicas».

Las obras de asfaltado de la autovía de Sant Antoni han provocado en estos últimos meses importantes retenciones de tráfico. / J. A. RIERA

Desmontaje en un plazo de un mes

Por su parte, un portavoz de la conselleria balear de Territorio y Movilidad informó de que las obras de asfaltado de la autovía ya están finalizadas y que ahora se iniciará el desmantelamiento de la polémica planta. Según las previsiones, primero está previsto la retirada de los depósitos y, en un mes como máximo, se tiene que completar la retirada de toda la maquinaria e instalaciones.

Por su parte, los vecinos afectados celebran que, aunque la Fiscalía no haya apreciado indicios de la comisión de un delito contra el medio ambiente, se haya constatado la posible infracción «muy grave» al no tramitarse una declaración de impacto ambiental. En este sentido, lamentan que la Administración, a la que han acudido en busca de amparo, no haya sido capaz de ofrecer una solución y su papel se haya limitado «a pasarse la pelota de unos a otros». "Es inaceptable que se lleven a cabo proyectos de esta magnitud sin el debido proceso y sin considerar el impacto que pueden tener en nuestra salud y el medio ambiente", denuncian.

Inicialmente, las instituciones se comprometieron ante los vecinos a que la planta de asfalto cesaría su actividad el pasado 15 de diciembre, pero no fue así. Las obras de reasfaltado de la autovía, que debían ejecutarse en un plazo de cuatro meses, se retrasaron por diversas causas y finalizaron hace una semana, aproximadamente. Los vecinos también han denunciado que la planta también ha trabajado en horario nocturno con el consentimiento de las administraciones.