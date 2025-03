El Ayuntamiento de Ibiza espera aprovechar este mes el caudal de un acuífero que vierte toneladas de agua al día en un ‘parking’

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado los trabajos para canalizar y utilizar por fin el caudal de agua de un acuífero que desde hace más de cuatro décadas vierte en el centro de la ciudad a la red de alcantarillado. Se estima que durante estos más de cuarenta años se han desperdiciado en este punto entre 200 y 500 toneladas al día.

Las obras implican crear la red necesaria para que el agua se pueda conducir desde el aparcamiento de un edificio situado en la confluencia de las calles González Abarca y Canarias, hasta unos depósitos que se están habilitando en las instalaciones del instituto Sa Colomina, en el frontal que da a la calle de Vicent Serra i Orvay.

Además, se creará la red necesaria para que el agua llegue hasta el sistema de distribución con el objetivo de que se pueda utilizar para el riego de jardines de la zona.

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza de Vila, Jordi Grivé, explica que la infraestructura para aprovechar este caudal está «prácticamente hecha; los depósitos, equipos de bombeo y parte del trazado de la tubería», y que «en breve se pondrá en funcionamiento».

Los trabajos corren a cargo del Ayuntamiento y se espera que puedan estar listos para la conmemoración este mes, el sábado 22, del Día Internacional del Agua, según ha podido saber este diario. La comunidad de propietarios de este aparcamiento votó en noviembre pasado, después de un «arduo debate», la propuesta municipal para canalizar el agua de este pozo.

Un operario junto al pozo del acuífero, en una imagen de archivo. | M.COPA

El coste

El Consistorio, según se aprobó entonces, se hará cargo del mantenimiento de las nuevas bombas de impulsión del agua en el aparcamiento, de la instalación que se llevará a cabo y del «coste proporcional del consumo de energía». Todo ello lo asumen desde hace décadas los propietarios.

El concejal lamenta que la pérdida de este importante caudal de «agua freática es conocida desde hace 40 años por mucha gente y no se había hecho nada», y valoró que sea el actual equipo de gobierno, del PP, el que lo solucionará «con trabajo pero, sobre todo, con hechos».

Grivé indicó al respecto que este proyecto es «un pasito más» para intentar paliar el «problema tan grave que tenemos en la isla con la sequía». «No nos podemos permitir desaprovechar ni una gota», advirtió.

La iniciativa para utilizar esta agua consta de dos fases. En esta primera, se utilizará para el baldeo de las calles, por lo que los camiones del servicio de limpieza «irán hasta allí a cargar», en relación a los depósitos instalados en el instituto.

En una segunda fase, «se instalará una red para regar los parques más cercanos e intentar usar todo el caudal de ese nacimiento de agua», apuntó Grivé.

La calidad del agua

Hace ahora un año, este diario explicaba que, según los análisis practicados por el Consistorio, el agua de este acuífero «tiene unos parámetros un poco elevados» para ser consumida para la población, «pero eso no quiere decir que no pudiera salir por el grifo». Análisis realizados en la década anterior desvelaron que tiene altos índices de sal y conductividad.

En cualquier caso, la calidad no parece ser tan mala como para no dedicarla al riego de jardines y limpieza de vías públicas, una opción por la que se ha optado ahora, pero que en años anteriores, cuando ya se conocía el problema, no llegó a materializarse porque el Ayuntamiento también consideró que los costes económicos para realizar la obra no eran asumibles: entre 300.000 y 400.000 euros, según se informó en 2012.

Los vecinos ya denunciaron la situación y exigieron reiteradamente al Ayuntamiento que se aprovechara de algún modo este enorme volumen de agua. Incluso la activista cultural Carmen Tur lo elevó a la Fiscalía en 2012.

Ese mismo año, el Consistorio contemplaba desviar el acuífero a la altura del segundo cinturón de ronda para dirigir el agua hacia un depósito «de tormentas». Se manejaban entonces dos lugares en los que Aqualia, que gestiona el agua municipal, podría almacenar esa agua, en Can Misses [junto a los Multicines] o el bulevar Abel Matutes.

