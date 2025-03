8M en Quartó del Rei: ‘Sonar’ ya no es solo cosa de hombres

Aunque parezca mentira, hasta hace poco era imposible ver en un acto público con ball pagès a mujeres tocando el tambor y la flaüta porque lo de sonar era cosa de hombres. Ha sido gracias a jóvenes como Ester Torres Planells y Paula Serra Bonet, las protagonistas del mural de Aïda Bonet que se acaba de inaugurar en el instituto Quartó del Rei, que esta tradición se ha roto.

Cuenta la pionera, Torres, que se decidió a aprender este oficio hace nueve años de la mano del presidente de la Colla de Vila, Josep Maria Cardona. «Yo quería sonar porque me inicié en la música con seis años, soy profesora de esta materia y toco el saxofón y me apetecía también aprender a tocar los instrumentos de mi tierra», explica esta joven ibicenca de 25 años, que forma parte de la Colla de Vila desde que era una niña.

Cuando ella empezó, reconoce, «no era consciente de que no había sonadores y que, además, estaba mal visto que una mujer» ejerciera un rol como ese, típicamente masculino. Cayó en la cuenta un año después, cuando hizo su primera actuación pública en el Club Diario de Ibiza, en la presentación del libro de Josep Maria Cardona ‘Sonar sa flaüta’. Al día siguiente y en las jornadas posteriores, relata, empezó a recibir mensajes en Facebook sobre su debut como sonadora. Muchos comentarios fueron positivos, pero hubo también reacciones negativas echándole en cara que «rompiera la tradición».

Galería: Las imágenes del mural de Aída Miró en el IES Quartó del Rei / Vicent Marí

Sin embargo, ella hizo caso omiso a las críticas y con el afán de que su estreno como sonadora «no se convirtiera en algo anecdótico», siguió aprendiendo este arte. Su segunda gran actuación pública fue en 2019, en la celebración de los diez años de Ressonadors encima de los escenarios. Joan Barbé, guitarrista y fundador del grupo junto a Omar Gisbert, fue quien la invitó a abrir el concierto. Su actuación, ante miles de personas, «dio todavía más que hablar».

Torres, tutora de tercero de Primaria en el colegio Mestral de Ibiza, menciona a continuación un tercer episodio en su carrera incipiente de sonadora: Cuando un verano de hace cuatro años el presidente de la Colla de Vila le propuso «salir a tocar vestida, por primera vez, de payesa» en una acto público. Allí supo de la existencia de otras jóvenes que habían empezado a aprender a sonar. Entre ellas estaba Paula Serra Bonet, la otra protagonista del mural de Aïda Miró.

En el caso de Serra, que es maestra de música en el colegio Can Raspalls de Sant Jordi y toca el oboe, el gusanillo por convertirse en sonadora le entró después de empezar a bailar con la Colla de Vila, hace casi cuatro años. Ver tocar a Ester Torres y que Josep Maria Cardona le tentara con la posibilidad le despertaron las ganas.

En el verano de 2023 se estrenó como sonadora en una ballada vestida de payesa. A diferencia de su compañera, ella, dice, siempre contó con el apoyo de «todo el mundo». «La única vez que recibí un par de reacciones negativas, a través de Facebook, fue hace un par de veranos cuando tocamos juntas Ester y yo», comenta esta joven de 24 años en los minutos previos a arrancar el evento organizado en el instituto de Santa Eulària.

El mural

Verse retratadas a tamaño gigante con el tambor y la flaüta en la fachada del edificio las impresiona y las emociona. «Estamos muy agradecidas a Aïda Miró y al Quartó del Rei por este mural porque es importante que se hable del tema y que se normalice el hecho de que haya mujeres sonadores», apunta Torres durante la presentación, ante la atenta mirada de estudiantes y profesores.

En el hecho de «normalizar» que haya féminas desempeñando «un rol tradicionalmente de hombres» también hace hincapié el director del instituto, Miquel Torres.

En su intervención les da las gracias a las dos jóvenes de la Colla de Vila, a Aïda Miró y al Ayuntamiento de Santa Eulària, que ha colaborado en la iniciativa, que se enmarca dentro de las actividades organizadas por la Comisión de coeducación del centro con motivo del 8M.

«Este mural es una lección para visibilizar la igualdad de género y de oportunidades», señala, por su parte, la concejala del ramo del municipio, Antonia Picó, antes de destacar que lo que han hecho Ester Torres y Paula Serra «no es invadir tradiciones» sino contribuir «a mantenerlas vivas» haciendo, además, que «evolucionen».

«Mujeres como Ester y Paula son una inspiración», recalca a continuación Aïda Miró, que recuerda que la obra que se puede admirar en la fachada del instituto es una reproducción de su cuadro ‘Sonadores’, que exhibió en la muestra ‘Ancestral’, que se inauguró el pasado mes de octubre en Sa Nostra Sala.

A Torres y Serra, rememora, las descubrió en un vídeo de una actuación de ball pagès colgado en Facebook. «Yo tenía idea de pintar mujeres sonadores, pero pensaba que no existían e iba a escoger a un par de amigas para que me hicieran de modelos hasta que descubrí una publicación de la Colla de Vila y contacté con su presidente para que me pusiera en contacto con Ester y Paula», relata.

La artista ibicenca tenía varias propuestas de mural para el Quartó del Rei, pero al final, cuenta, el instituto se decidió por la de ‘Sonadores’, cambiando el fondo original del cuadro, en rosa, por otro en azul.

Aïda Miró ha batido su «récord de velocidad» haciendo este mural de ocho metros de alto y diez metros de ancho. «He tardado cinco días», afirma antes de darle la palabra a sus dos modelos.

Después de sus intervenciones, toca que las sonadores se luzcan. Interpretan a dúo la gaita ‘Sa Calera’, arrancando encendidos aplausos de los asistentes. Luego se suman a la fiesta varios alumnos y un par de docentes que forman parte de colles y miembros de Es Broll, entre ellos, Miquel Serra, alma mater de la agrupación folclórica de Santa Eulària. Comienza la ballada.

Entre el público que contempla el espectáculo está la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Fanny Tur, que hace un rato estaba dando una charla al alumnado de tercero de la ESO del instituto. «Una cosa como sonar antes solo lo hacían los hombres, así que esto que estamos presenciando es algo revolucionario. No es la primera vez que veo tocar a sonadores, pero todavía son muy pocas las que se dedican a ello, así que hay que normalizarlo ya», dice con convicción.

El acto concluye con un aperitivo y cuando ya prácticamente todos los estudiantes han vuelto a sus clases, en el patio del instituto Quartó del Rei todavía se quedan un rato Ester Torres y Paula Serra tocando la flaüta y el tambor con Miquel Serra, todo un veterano de las sonades.