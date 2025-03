Los turoperadores alemanes ya no se quejan de los altos precios de Ibiza

Llegaba ayer el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, al encuentro con los turoperadores alemanes, que se celebra en cada ITB, imaginando que, como otros años, le caerían reproches y collejas por los altos precios de la planta hotelera, por que los establecimientos apuesten por la venta online en detrimento de la turoperación y por las escasas camas que se les asignan. Pero se encontró con todo lo contrario en dos de las tres reuniones celebradas por la mañana en el estand balear, en las que también estuvo presente la presidenta de la Comunitat, Marga Prohens.

Después de tragarse, año tras año, sapos y culebras, ayer Marí salía de la primera reunión con Dertour, el segundo turoperador alemán, alucinado, casi sin creer lo que acababa de escuchar: «Para Ibiza anuncian crecimientos de dos dígitos en las reservas», cuando hasta ahora siempre habían presagiado caídas: «Que una demanda suba dos dígitos es muy importante. Sobre todo en un mercado que estaba decayendo históricamente». Le explicaron que, para Ibiza, prevén incluso «comenzar antes y tener una temporada más larga».

Pero, ¿y el precio? ¿Hasta hace un año soltaban pestes y ahora no supone un problema? «Lo han mencionado». Al parecer, reprocharon que creciera un 35% en los últimos años, pero sin acritud. Aun así, Marí no se calló: «Les hemos explicado que ha habido una renovación importante de la planta hotelera, que hay una apuesta importante por la sostenibilidad y por la calidad. Y, evidentemente, eso tiene que repercutirse en el precio». Lo interesante es que lo que hasta 2024 era motivo de queja y la razón esgrimida para la caída del turismo germano, «ya no está afectando al nivel de reservas». «¡Si crecemos un 20%!», exclamó eufórico el presidente ibicenco a este diario: «Son aumentos que no estamos acostumbrados a ver en este mercado».

El precio de dormir en Ibiza ya no les amarga la vida porque ese TTOO ha sido práctico y ha dirigido las ventas a segmentos que se lo pueden permitir. Quizás las familias, más sensibles a las tarifas elevadas, no puedan, pero sí que nuestras tarifas están al alcance de otros bolsillos. Y a ellos se han dirigido: «El precio ya no está siendo un problema. Es una sorpresa positiva. El precio no está siendo en estos momentos un factor determinante en la reducción de la demanda», apunta Marí, que insiste en que «las cosas son caras o baratas en función de lo que se recibe a cambio. Aquí se demuestra el esfuerzo que se ha hecho por parte del empresariado, por parte del destino, apostando por esa calidad que siempre se ha deseado. Y ahora no se puede decir que el precio sea un inconveniente».

No trabajar sólo con familias

No mentía Vicent Marí. Mar de la Fuente, managing director en España de Dertour, confirmó a este diario cada dato ofrecido por el presidente insular: «Tenemos un crecimiento de dos dígitos comparado con 2024. Esto se debe, principalmente, a que tenemos unos partners desde hace mucho tiempo con los que trabajamos de una forma muy sostenida. Y, la verdad, es que las cosas están funcionando muy bien». En Mallorca prevén «como mínimo el mismo volumen de pasajeros en verano que el año anterior». Allí, el invierno «está funcionando mucho mejor». Pero Ibiza se sale: «Digamos que en Ibiza nosotros estamos desarrollando una estrategia que va más enfocada a tener diferentes públicos objetivos. Estamos haciendo más producto de nicho. El precio no ayuda, pero si se hace buen trabajo, este año estaremos demostrando que podemos encontrar el mercado» que puede pagarlo. Porque, reconoce, Ibiza es para el turismo familiar «demasiado cara»: «Por eso digo que estamos trabajando diferentes públicos. No solo familias, también parejas y otros segmentos de mercado diferentes. Hay que encontrar el segmento de mercado que funcione mejor en cada isla».

Las buenas noticias, justo las mismas, se repitieron en el encuentro con Schauinsland Reisen. Carlos Fuster, su director de contratación, decía hace sólo dos años que los precios de Ibiza eran «realmente muy elevados y sólo asumibles para un segmento de mercado elitista». Ya no, y los números rojos que pronosticaba entonces se han vuelto verdes: «Las ventas están siendo muy positivas. Estamos con crecimientos de dos dígitos por la parte de arriba, más de un 20%, incluso más de un 30%. Estamos muy contentos. Parece que los hoteleros también vuelven a apostar un poco por la turoperación, porque parecía que en los últimos años no lo estaban haciendo».

Más capacidad para la turoperación

«Otros años -explicó a esta redacción- había menos capacidad para nosotros en los hoteles, que se la reservaban para poder venderla a precio más caro. Pero este año nos están dando capacidades que antes no podíamos tener. Y a precios normales». Justo lo que la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, comentaba a este diario el primer día de la ITB.

En la tercera reunión, sin embargo, se repitieron las quejas de otros años. Los representantes de Alltours, que no quisieron hablar, protestaron por el precio y la excesiva venta online. Lo de siempre. Lo curioso es que un día antes pedían una campaña de comarketing.

